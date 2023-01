Modifican reglamento interno del Instituto Municipal de la Mujer, en Teocelo

La persona titular que designe el Ayuntamiento de Teocelo como directora de Instituto Municipal de la Mujer durará en el cargo 4 años y, al concluir el periodo constitucional, quedará como encargada del despacho.Deberá esperar que la nueva administración designe a la nueva titular o la ratifique.Lo anterior quedó establecido en el Reglamento Interno del Instituto que este miércoles cobra vigencia, y cuyo objetivo es regular las actividades y reglamentar las facultades de la titular de la Dirección General y de las comisionadas de área.Para que el Instituto como organismo público descentralizado del Ayuntamiento cumpla la función de atender la problemática de las mujeres del Municipio con perspectiva de género, enfoque intercultural e interseccional y promover la igualdad de género en las políticas públicas municipales con su función, deberá contar con la siguiente estructura administrativa:Órgano de Gobierno, Dirección General, Área de Trabajo Social, Área de Psicología, Área Jurídica, Área Administrativa, y un Órgano de Control Interno, y demás órganos y áreas que se requieran.Para ello, el patrimonio del Instituto se integrará por los recursos que le asigne el Municipio, el cual no podrá ser menor al 2.5 % del total del recurso no etiquetado, establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Teocelo, y por las aportaciones que en su caso le otorgue el gobierno federal o estatal, organismos gubernamentales o no gubernamentales nacionales e internacionales o que reciba por donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualquier otra aportación en numerario o especie que se hagan a su favor.En el caso del Órgano Interno de Control que será la instancia encargada de vigilar y evaluar las erogaciones en los rubros de gasto corriente y de inversión, y los ingresos, principalmente, de no alcanzar el presupuesto del Instituto para su conformación, el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, podrá cumplir dichas funciones.Asimismo, el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de Teocelo, señala que para ser directora general se requiere ser mujer de nacionalidad mexicana por nacimiento en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles; tener una residencia efectiva mínima de un año en el Municipio; no ostentar, ni haber desempeñado en los últimos tres años anteriores al nombramiento, cargo de elección popular o dirigencia partidista; tener conocimientos y experiencia acerca de la perspectiva de género y de las problemáticas de las Mujeres; deberá contar con Título y Cédula Profesional; y no deberá tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo.