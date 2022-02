Módulo de Licencias de Coatzacoalcos regresa al servicio por medio de citas

El módulo de licencias en Coatzacoalcos regresó a la atención por medio de citas, situación que causó molestia entre usuarios.Es debido al aumento de casos de Coronavirus que se tomó esta decisión, sin embargo, debido a que no se avisó a usuarios, algunas personas que hacen filas desde las 6 de la mañana o incluso antes terminaron enojados al perder la mañana para finalmente no ser atendidos.Por su parte, el otro módulo ubicado en Plaza Quadrum trascendió que no se encuentra en funcionamiento debido a un adeudo de energía eléctrica.Otra situación que mantiene molestos a los solicitantes es el cambio de los valores de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) que entró en vigor este 1° de febrero y provocó el aumento en el costo de las licencias de conducir.La Tipo A, mil 994 pesos; Tipo B, mil 877; Tipo C, mil 643; Tipo D, mil 173; Permisos 939 pesos. Por ende, canjes y duplicados también tuvieron cambios en este incremento.