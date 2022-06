Módulos del Registro Civil en Xalapa, útiles ante nacimientos

Un promedio de 16 nacimientos en cada uno de los tres principales centros asistenciales de la ciudad son registrados en los módulos instalados por el Registro Civil de Xalapa.Al informar lo anterior, el titular de la Oficialía, José Luis Martínez Corona, recordó que los registros oportunos se realizan la clínica 11 del IMSS en Lomas del Estadio; el hospital "Luis F. Nachón", en el Centro; y el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", en la avenida Ruiz Cortines."Un promedio de 16 nacimientos diarios en cada uno de estos hospitales, por eso es tan importante que ya estuvieran abiertos, el CAE y el IMSS abrieron hace como 6 meses y hace una semana reabrimos el módulo del Civil", comentó al respecto.Martínez Corona indicó que se registra a cualquier bebé que nazca en Xalapa, sin importar el origen de los padres, ya que hay plena certeza que la madre dio a luz en estos nosocomios y no hay duda de su identidad."Y podemos aceptarles inclusive documentos que no estén actualizados porque nuestra preocupación es que no vayamos a registrar a un hijo con un padre que no lo sea y poder incurrir en alguna omisión o coadyuvar en una tráfico de menores", puntualizó.El oficial del Registro Civil capitalino recordó que la Ley obliga a registrar a los recién nacidos, por lo que tanto los directores de los hospitales como los progenitores deben hacerlo inmediatamente al nacimiento, aunque no siempre ocurre."A veces por usos y costumbres, es gente que viene de municipios aledaños, quieren regresar a su casa, pasar la cuarentena y en compañía de su familia acudir al Registro Civil, a veces la mamá está sola y quiere esperar a que el papá llegue, sobre todo en población migrante que el papá está en Estados Unidos y eso hace que los menores se queden sin identidad, a veces durante años", afirmó.Por otro lado, agregó que ha habido un incremento en la venta de copias certificadas de actas, así como en el registro de nacimiento, que con la pandemia se redujo hasta en un 40 por ciento."No es que haya un subregistro, la gente no acudía, ahorita ya se les están dando facilidades, se quitaron las citas, se abrieron módulos en distintos puntos de la ciudad y estamos repuntando, ya se abrió el Hospital Civil que estuvo cerrado dos años y con esto esperamos que suba un 20 por ciento más el registro", expresó José Luis Martínez Corona.