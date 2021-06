Molesta a AMLO edificio en Centro Histórico de Veracruz; “ojalá y se rebane”, dice

Sin especificar a cuál se refería, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le dio “mucho coraje” ver un edificio construido casi en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, esperando que esto se remedie y sea “rebanado” de manera legal pues se afecta el patrimonio de la nación.



Al comentar durante la conferencia “mañanera” de este lunes sobre las labores de la Marina en la playa de Holbox, en Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que debe cuidarse el ambiente y no permitirse la construcción de hoteles de muchos pisos en zonas de este tipo.



“Hace unos días, el 1° de junio, el Día de la Marina que fui a Veracruz, me dio mucho coraje que estábamos en el puerto que es la historia, el malecón... Y bueno, estaba en la embarcación donde llevamos a cabo la ceremonia y volteo a ver... ¡y un edificio! Altísimo... Casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar y ojalá y se remedie y se rebane… legalmente, ¿cómo dan permiso para eso? ¿Y el patrimonio histórico?”, dijo López Obrador.



El Presidente recordó que la ciudad de Veracruz fue parte de diversos acontecimientos históricos del país.



“Ahí en el Faro, donde estuvo el Gobierno de Juárez, donde estuvo el Gobierno de Carranza, ahí se dieron a conocer las Leyes de Reforma, ahí se dio a conocer la Ley Agraria de 1915, bueno, cuatro veces heroico puerto de Veracruz, ahí se expulsó a los últimos españoles que no aceptaban la independencia, (…) luchó el pueblo contra la invasión extranjera”, dijo.



Por ello, destacó que deben protegerse áreas como Holbox.



“Lo mismo, que no vayan a hacer una torre, cuidar pero ahí hay gente que defiende el medio ambiente, auténticos ambientalistas, no simuladores”, dijo.