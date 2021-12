Molesta a Diputada de MORENA que adviertan anomalías en Secretaría de Salud

El hallazgo de irregularidades en contratos otorgados por la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Ramos Alor para empresas dedicadas a otros ramos y de nueva creación, hizo enojar a la diputada de MORENA, Adriana Esther Martínez Sánchez.La legisladora, quien es presidenta de la Comisión de Salud en la actual LXV Legislatura, reprochó al diputado priista Marlon Ramírez Marín que entregara una carpeta con las irregularidades detectadas en los contratos, y le exigió que también hiciera llegar una de la administración de Javier Duarte de Ochoa.Y es que esta mañana, el dirigente del tricolor en el estado, partido del que emanó Duarte de Ochoa, exhibió que Roberto Ramos Alor avaló que la Secretaría a su cargo diera contratos a empresas que presuntamente triangularon las compras de los insumos a mayoristas, para venderle posteriormente a SESVER, sin que tuvieran antes incidencia en la venta de artículos médicos.De acuerdo con Ramírez Marín, la dependencia dio contratos a Infraestructura y Construcción Lumi, empresa dedicada a la obra civil y pesada, pero que le vendió a la SS algunas tinas antibacteriales, por un monto de 392 mil pesos.Araly Rodríguez Vez, quien fue beneficiada con 7 contratos para la venta de batas quirúrgicas y overoles, por un monto superior a los 34 millones de pesos, cuando su rama principal es la de bienes informáticos, bienes mobiliarios y otros.Un contrato más fue el brindado a Sopricom Comercializadora y Servicios, cuyo giro es la venta de medicamentos veterinarios pero que ahora le vendió medicamentos para humanos a la Secretaría, por un monto de un millón 700 mil pesos.Al respecto, el legislador recordó que hay observaciones a la Secretaría por diversas irregularidades, situación que fue atajada por Ramos Alor, quien afirmó que no van a encontrar daño patrimonial en su dependencia.Ramírez Marín sostuvo que no es autoridad fiscalizadora y por ello, no está acusando que esto haya ocurrido en la Secretaría, sino que halló un listado de empresas de nueva creación a las que se les ha asignado un monto importante en contratos, misma que le entregaría al titular.Adicionalmente, entregó a la diputada Adriana Esther Martínez, presidenta de la comisión de salud, un sobre con todos los hallazgos de la dependencia.Dicha acción, molestó a la morenista que, si bien señaló que “con gusto” recibiría el sobre, también esperaba que se le entregara uno “cuando estuvo Javier Duarte, si es tan amable”.La Diputada remató que esperará en su oficina “el otro sobre”, al momento que el priista le hizo la entrega anunciada.Ramírez Marín advirtió que también hará llegar la lista de irregularidades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Cabe señalar que el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado no le da la atribución al presidente de la comisión para increpar a sus homólogos.El artículo 154 establece que el Presidente de la Comisión debe conducir la comparecencia dando el uso de la voz a los diputados y funcionarios, por lo que Martínez Sánchez se excedió en sus facultades.