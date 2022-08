Molesta a docentes de Tequila cargo otorgado a foráneo

Inconformes con la designación del docente Ramón Tepole González como técnico en la revitalización de las lenguas en el Sector 12, maestros de Tequila a Tehuipango se manifestaron en contra.Los docentes explicaron que están en contra de ese nombramiento porque ese profesor no pertenece a este sector, sino al de Zongolica, y hay compañeros que pueden ostentar el cargo porque están certificados en la lengua náhuatl.Otro profesor recordó que cuando Tepole González estuvo como director de Educación Indígena era muy estricto en que todo se tenía que hacer a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), pero ahora sólo hubo una imposición con su designación.Asimismo, una de las maestras presentes indicó que cuando se desempeñó en ese cargo, Tepole González fue prepotente con ellos, porque les decía que no sabían hablar la lengua y hasta ignorantes los llamó en una ocasión, pese a que estaban aprendiendo, por lo que no eran las formas.De acuerdo con Rosendo Xotlanihua Sánchez, coordinador de secretarios generales del SNTE en el Sector Tequiila, en esta movilización participaron diez secretarios generales con sus comités y no se moverían de las oficinas de la jefatura hasta obtener una respuesta.Señaló que había disposición para dialogar y llegar a un acuerdo y resolver esta situación lo más pronto posible.Luego de aproximadamente dos horas de que los docentes permanecieron en el lugar, acudió el delegado de la SEV, Marcelo Tepole Ramírez, quien escuchó las inconformidades de los presentes.No obstante, indicaron que no se quitarían pues no aceptarán una imposición más.