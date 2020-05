Molesta a sector productivo declaraciones de Ramos Alor para no visitar Poza Rica

Representantes del sector productivo y tecnológico de Poza Rica están en desacuerdo con las palabras que utilizó el secretario de salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, al pedir que no se visite esta ciudad, ya que además de enfrentar una crisis económica se corre el riesgo de estigma social y de posibles actos de violencia al considerar que los habitantes son un foco de riesgo en la entidad.



En la última actualización de resultados que dio a conocer el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó sobre los casos que registran el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, considerando que no deben ser visitadas estas ciudades.



Las estadísticas reportaron ayer que en Poza Rica hay 83 casos sospechosos, 241 casos positivos y 42 defunciones.



A esto, el presidente de CANACO en Poza Rica, Francisco Javier López, dio su punto de vista a este pronunciamiento y considera que es una medida relativa porque los ciudadanos deben salir a adquirir productos de prioridad.



“El hecho de no visitar una ciudad, creo en toda la república se está tomando esa misma medida. No es precisamente que tenga que ser Poza Rica, Coatzacoalcos o Veracruz. Creo que hasta que no acabe esta cuarentena no debemos andar circulando, pero claro, las necesidades nos obligan a hacer lo básico. Por un lado, la gente necesita salir por lo básico y por otro lado es necesario resguardarnos”.



Contempla que estas medidas sanitarias permanecerán en México, al menos por un año más y se deben mantener estas acciones para la salud de la población.



Por su parte, el presidente del consejo municipal de Ciencia y Tecnología, Israel Téllez González, manifestó su preocupación a las palabras utilizadas por las propias autoridades ya que puede generar un estigma social contra Poza Rica y los habitantes.



“No esperaba escuchar estas palabras de una autoridad. Eso puede crear un estigma y se puede sumar a una campaña de odio. Al rato, alguien que salga de aquí a vender sus productos, a entregar bienes y servicios a otro lugar, por ser de Poza Rica puede ser señalado y puede dar conatos de violencia, sea aquí, en Coatzacoalcos o Veracruz”.



Considera que no debió ser utilizadas esas palabras, que el Gobierno debe invertir en mejores campañas de información y difusión.



“Se debió usar el poder del Estado con los medios masivos de información, acercarse con ellos, para hacer uso del tiempo que de por si tienen asignado y si no, pagar más, para una campaña de concientización, pero sin estigmatizar una zona”.



Advirtió que, con la pandemia, se tiene secuelas de crisis económica, desempleo y ve a corto plazo que incremente la inseguridad. Pero observa el descontrol de salud, ante los resultados que se están registrando en las poblaciones veracruzanos y se debió aplicar el control del Estado para reducir el flujo de las personas.



Citó como ejemplo, que en el asentamiento humano donde habita con su familia, se realizó una fiesta familia, utilizando la vía pública como recinto. Hubo respuesta de invitados que asistieron y cuerpos policiacos acudieron, pero desconoce porque la autoridad no procedió a disipar la convivencia que superaba las 20 personas juntas y considera que debió mostrarse mano dura de parte de quienes dirigen a los ciudadanos y deben poner el orden.