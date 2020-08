Molesta a vecinos que Hospital “Covadonga”, en Orizaba, se adueñe de banqueta

Por presuntamente incurrir en acciones que ponen en riesgo la seguridad y vida de la población, ciudadanos se quejaron de directivos del Hospital “Covadonga” y autoridades municipales de Orizaba, pues permiten la invasión de calles y banquetas con ambulancias las 24 horas del día.



A través de redes sociales exhibieron la falta de atención de las autoridades en la calle de Sur 5, entre Oriente 6 y 8, donde se ubican comercios y viviendas, por lo cual la arteria resulta ser muy concurrida la mayor parte del día.



José Luis “N”, vecino del lugar, explica que no se puede caminar en las banquetas, pues en el acceso al Hospital Covadonga, el Ayuntamiento de Orizaba permitió la instalación de un “arco sanitizante” para el acceso de pacientes COVID.



“Prácticamente ocupan la banqueta y debajo hay cuatro ambulancias estacionadas la mayor parte del día. En la banqueta de enfrente están los familiares de los pacientes esperando, porque no les permiten más de uno en visita a enfermos”.



“Te tienes que bajar de la banqueta, arriesgando que te atropellen o abrirte paso en la banqueta y contagiarte de COVID. Ahora los comerciantes de la zona no están nada conformes con esta situación, tampoco se ve que estén periódicamente sanitizando”, comentó.



En grupos de redes sociales, vecinos y usuarios han venido denunciando esta situación ocurre desde hace tres meses, en que la Directiva del Hospital atiende a pacientes con COVID-19, por lo cual piden a la autoridad municipal una solución a esta problemática de seguridad y sanidad que pone en riesgo a la población.