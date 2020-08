Grande es la molestia de clientes con la empresa de telecomunicaciones Telmex, al arriesgar a la población en plena pandemia de COVID-19 al hacerlos esperar hasta una hora en las filas de “Atención al Cliente”, en Orizaba.



A diario se cuentan hasta 35 personas aguardando para ingresar a las oficinas de Sur 15.



Carmen es una de tantas clientas que este día debieron aguardar hasta una hora para ser atendidas, tras llegar desde Acultzingo a formarse en la banqueta, en una calle angosta por donde transita un promedio de 27 vehículos por minuto, tanto del transporte urbano como de particulares.



Sin respetar la sana distancia, los clientes aguardan en dos filas. Una bajo el rayo de sol para el pago del servicio, que en apariencia circula más rápido y la segunda para quienes tienen la necesidad de realizar alguna aclaración, cambio de servicio, baja o cambio de equipo por averías.



Para los usuarios, la demanda de servicio quedó rebasada. La empresa de telecomunicaciones no cuenta con instalaciones amplias ni funcionales; trabaja con dos cajas para cobros y tres empleadas de Atención al Cliente, señala el ama de casa Marcela Medina.



“Vengo a aclarar un cobro de seguro de vida que me aplican desde hace un año y que no me han querido quitar. Ya hablé por teléfono y les expliqué que nunca lo adquirimos, son cobros indebidos”, señala la vecina de Río Blanco, donde asegura el servicio de internet es pésimo.



En la zona se observa que circulan patrulleros, el acceso a la oficina es resguardado por personal de seguridad privada pero ninguno hace recomendaciones a los clientes cuando la distancia entre cada uno es menor a un metro.



Se estima que a diario las filas de personas alcanzan los 50 metros de longitud, obstruyendo comercios y poniendo en riesgo la integridad de los clientes por la cercanía del paso de autobuses del transporte público, por lo cual un grupo de vecinos también solicitó a Telmex regular la operatividad de atención al cliente.