Molestó a comerciantes de Xalapa llamado de atención por incumplir medidas de higiene

Por no cumplir con las medidas preventivas ante el COVID-19 estipuladas en la Gaceta Municipal, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Xalapa acudió a un establecimiento comercial para advertir posibles sanciones o clausura temporal, hecho que provocó disgusto entre empleados y vendedores cercanos.



Luego de que se colocara un Acta Circunstanciada en el establecimiento "Zapatería Báez", donde se explicaba que por incumplir las medidas dictadas para atender la emergencia sanitaria se hacían acreedores de una posible sanción o clausura temporal, "apercibiendo" al establecimiento, esto originó reclamos de los comerciantes.



"Los informales no pagan ningún impuesto, tienen más utilidades que los formales, los que queremos que el pueblo salga adelante y apoyar al Gobierno. ¿Por qué nos quieren tratar así como delincuentes? No lo somos. Somos la clase trabajadora formal. Somos 80 los comerciantes formales que estamos aquí", dijo Carlos García, uno de los inconformes.



Los mismos comerciantes de la zona centro bloquearon por unos minutos la vialidad de la calle Revolución, esquina con Juárez.



"Violan nuestras garantías individuales, nuestro derecho a petición y apertura de negocios. Todos los que tenemos un negocio y que tenemos que pagar impuestos, tenemos que salir a trabajar. Esta carta es la voz de todas las personas que no estamos de acuerdo al cierre de negocios", explicó otra comerciante.