Moneros de élite dialogan en la FILU 2022; reflexiones sobre la caricatura política y su impacto

La caricatura política fue el tema central del Encuentro de Moneros, en el tercer día de la FILU 2022. Y es que el Cartoon ha tenido un gran impacto en diferentes momentos de la historia del país.En la charla, Hernández asistió con un peculiar sombrero y explicó que el tema de los memes lo rechazó en un principio, aunque después le pareció una manifestación democrática y de publicación inmediata pero, contario de la caricatura, no se trata de un trabajo elaborado desde cero.“El cartoon tiene la obligación de ser es un trabajo más pensado, sin faltas de orografía, sin el abuso del Photoshop, cuya característica define a estos otros memes, mientras que la caricatura tiene ciertas reglas y formas, la más importantes es la lectura correcta de la imagen política, siendo originales”.Prosiguió El Fisgón, quien agradeció a los presentes por haber asistido al foro, ya que durante este fin de semana ha estado lloviendo en la Cuidad de lasFlores. Hernandez, Rapé y el Fisgón, son parte de la revista “El Chamuco y los hijos del Averno”, publicación humorística y de sátira sobre la política mexicana, fundada en 1996.Para entender acerca de la caricatura, El fisgón introdujo al tema el desarrollo histórico del Cartoon y cómo se asoció con la política y los movimientos sociales.“México en todos estos años no acompañó a América Latina en estos cambios progresistas, no porque la agente no lo quisiera sino porque en el poder estaba “la mafia del poder” y no permitía que nosotros decidiéramos que tipo de gobiernos queríamos, hasta que en 2018 tuvimos la capacidad de organizarnos y ganó MORENA en triunfo masivo; ahora sií podemos acompañar a estos países latinoamericanos como, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y ahora Chile”, dijo Rafael Barajas.“Hay una relación muy fuerte entre la escritura y la imagen, pensamos en palabra pero soñamos en imagen; desde siempre existió una relación muy fuerte de los mensajes políticos y las imágenes, todo el tiempo hubo profesionales que trataban de traducir imágenes y procesos de relaciones políticas, sin embargo esos artistas estaban en servicio del grupo del poder durante siglos.Ocurrieron dos cosas con las imágenes después del renacimiento. Dos hermanos italianos que vivían en academias y tenían que respetar los cánones de belleza, se dieron cuenta que la gente no era tan bonita como pedían que los dibujaran en la academia; no estaban proporcionados. Había gordos, flacos y cuerpos de todo tipo, entonces empezaron a retratar a la gente a partir de sus defectos.Se inició así la costumbre de recargar los defectos en los personajes e inventaron un género en específico en el dibujo. A ese ejercicio le empezaron a llamar Caricatura, por lo que comenzaron a “caricaturar” a la gente de la calle y, poco después, especialistas ya dibujaban personajes religiosos como el Papa, lo que fue todo un éxito… dando origen al arte de la caricatura.De acuerdo con los moneros de este encuentro, Holanda fue la primera sociedad que rompió con el catolicismo, por lo que utilizaron los discursos de las imágenes religiosas para dar imágenes políticas; después los ingleses, a mediados del siglo XVIII, mezclaron esas dos condiciones y empezaron a retratar a políticos en escenas complejas, chuscas.El primer caricaturista del continente americano fue Benjamín Franklin, quien hizo una caricatura de la división de las colonias inglesas del continente americano, donde hablaba de la necesidad de unificarse ante los indios.En la Francia de 1789 se dio un movimiento social muy importante donde empezó a proliferar la caricatura y los revolucionarios franceses se interesaron por ella; después, un periódico francés publicó de manera sistemática el Cartoon y en ese país fue donde emergieron, por primera vez, las revistas de caricaturas.“Esta revista aparece en un momento histórico con la llegada del gobierno monárquico. Al rey Luis Felipe le hicieron retratos donde dibujaban su cabeza en forma de pera y los caricaturistas de ese entonces demostraron que así tenía la cabeza. Con esto, empezaron a existir otras publicaciones”.Sumergidos en el tema de la caricatura, los asistentes capturaron con su celular a los 3 caricaturistas mexicanos, quienes utilizan su revista como un medio de expresión libre, en que critican temas políticos y desaciertos de los servidores públicos de México.El monero Hernandez señaló que las caricaturas reflejan la realidad de un país, “hay muchas caricaturas criticando al poder actual, pero sus caricaturistas no están reflejando la realidad, “se pueden burlar de personas pero si esa ridiculización no va de acuerdo con la realidad, no está funcionando”, dijo.Finalmente, El Fisgón refirió que la carencia de mujeres en este ámbito se debe a que en el país hay una sociedad machista.“La explicación que yo me doy y que me preocupa, es que esto se debe a que tenemos una sociedad muy machista, en la que cual la burla de las mujeres es vista como algo violento, que no se soporta, por eso nosotros hicimos un concurso en El Chamuco para que llegaran y ya tenemos un montón de colaboradoras mujeres”, concluyó.