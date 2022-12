Monreal defendió a delincuentes; salieron libres y a matar, exhibe Cuitláhuac

Los adversarios políticos les hacen favores a delincuentes cuando, con tal de atacar al Gobierno de Veracruz, promueven amparos para favorecerlos, criticó el gobernador Cuitláhuac García al hacer referencia al senador morenista Ricardo Monreal Ávila.Cabe recordar que en los últimos meses del 2021, el legislador federal emprendió una campaña de apoyo a quienes se encontraban detenidos por ultrajes a la autoridad en Veracruz, delito que en febrero pasado terminó por ser derogado.Este lunes, en conferencia de prensa, el Gobernador abordó que podría complicarse aliviar la sobrepoblación en algunos penales de la entidad debido a que también se enfrentarían con amparos de reos que rechazan ser reubicados.“Y aquí estamos cuidando porque pues ya nos están escuchando y van a decir: ‘¿Cómo le vamos a causar problemas a Cuitláhuac para que sigan teniendo sobrepoblación en los penales? Ah, pues hay que ver quién se ampara allá para que eso no pase o ver cómo promovemos amparos para que no los traslademos’.“¿Pues no vino aquí alguien a decir: ‘Yo voy a defender a los presuntos delincuentes de la mano dura de Cuitláhuac, es un autoritario con los delincuentes’? Y la defensa y no sé cuánto. Pues lo hizo realidad. Ahí anduvo promoviendo amparos a favor de presuntos delincuentes hasta que logró sacar a (algunos) acusados de homicidio”, dijo García Jiménez en referencia al Senador.El Gobernador incluso reveló que hubo delincuentes que salieron libres y que uno de ellos cometió un homicidio y otro acabó asesinado.“Hubo uno que salió por esos amparos, que después cometió un homicidio y lo agarramos. Hubo otro que salió en esos amparos y fueron y lo mataron, porque siguió en las mismas”, dijo.El titular del Ejecutivo comentó que nadie ha cuestionado a Ricardo Monreal sobre ello, ya que, debido a su defensa, hay delincuentes que ahora continúan en las calles.“Dijeron: ‘Ya de aquí somos, ya alguien vino a defendernos’”, expresó sobre quienes obtuvieron su libertad y mantenían otras acusaciones.Por fortuna, agregó, ninguno que había cometido delitos graves, cabecillas de bandas, la pudieron "librar", ya que se trabajó en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para evitarlo.“No se salieron con la suya, los que vinieron a defender a los presuntos delincuentes. Pero ahí están las consecuencias. Sale uno y siguió cometiendo delitos y ahora graves, porque se sintió envalentonado”.Sobre la otra persona que también quedó en libertad pero fue asesinada por un grupo contrario, dijo que su gobierno no prejuzga y va por quienes cometieron el homicidio, puesto que también se tiene que hacer justicia.Y es que, fue Ricardo Monreal quien en los últimos meses del 2021 emprendió una campaña de apoyo a quienes se encontraban detenidos por ultrajes a la autoridad en Veracruz, delito que en febrero de este año fue derogado en dos fracciones del Código Penal.