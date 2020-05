Montan operativo en Córdoba para disminuir número de pasajeros en transporte público

La delegación de Transporte Público del Estado está realizando un operativo para disminuir el número de pasajeros en unidades tanto taxis como autobuses, en el caso del primero deberán llevar solo dos pasajeros, no niños ni adultos mayores, los camiones deberán disminuir hasta el 50 por ciento, por el momento solo serán apercibidos y esperan no llegar a la multa económica.



Personal de la delegación expuso que la medida aplica a partir de hoy hasta el 5 de junio, es decir en el pico máximo de la pandemia de COVID-19.



Y aunque en total son 17 municipios a su cargo se enfocarán a los de más casos de COVID-19 pues con ello se pretende disminuir el contagio.



Se trata de Córdoba, Amatlán de los Reyes y Fortín.



Reiteró que en el caso de sanciones económicas para concesionarios que incumplan explicó que por ahora son solo apercibimientos verbales, pues es por la salud de usuarios y conductores.



"Ojalá no tengamos que recurrir a sanciones económicas, y los taxis deben cumplir con llevar solo dos pasajeros, no niños ni adultos mayores", dijo finalmente.