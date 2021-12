Morales Lechuga advierte por delito de ultrajes; la 4T va contra críticos

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga criticó que en Veracruz se hayan reimplementado delitos y sanciones que en su momento “eran inexistentes”, tales como el de ultrajes a la autoridad, del cual acusó, se ha convertido “en un instrumento de persecución política contra todo aquel que ose criticar y opinar diferente a las autoridades estatales”.Al participar este domingo en el XVII Encuentro de la organización política estatal “Alianza Generacional”, liderada por Héctor Yunes Landa, Morales Lechuga sostuvo que este delito es un claro atendado contra los derechos humanos.El también exsecretario de gobierno recordó que la entidad “inició su degradación en el año 93” y dijo que a la fecha la inseguridad pública se ha incrementado, el Producto Interno Bruto ha caído al lugar número 12, se han reducido las inversiones privadas, y quienes tienen la intención de hacerlo, son objeto de obstáculos por parte de autoridades.“Veracruz fue en el pasado un Estado que contribuía con el 10% al PIB, hoy produce menos de 3.36%, lo que ha propiciado que se vuelva un expulsor de mano de obra, un proveedor de trabajadores migrantes a la frontera, cuando antes era importador de mano de obra de los estados vecinos.“Todo ello lo hemos perdido por lo que tenemos que recuperar nuestra capacidad de producir nuestra riqueza, rescatar nuestro espíritu positivo, creador, fecundo, y sobre todo nuestra alegría de vivir”.Sostuvo que, de ser necesario, es imprescindible buscar dentro o fuera del Estado o del país a inversionistas, pues indicó que solo con más inversión, empleo y trabajo se logrará un mayor desarrollo económico y un reparto social y equitativo de los ingresos, pues el Ingreso Per cápita de Veracruz está por debajo de la mitad de la Ciudad de México.De ahí, la importancia, indicó que para lograr que algo produzca hay que motivar e impulsar a los empresarios con estímulos o beneficios de orden fiscal. A los campesinos y ganaderos con seguridad pública y la garantía de sus tierras o parcelas y a los niños con educación.El exprocurador repasó también parte de la política implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que es importantísimo para todos los mexicanos que la actividad de los gobiernos se reencause hacia el texto constitucional, el diálogo con todos los actores sociales, políticos y económicos y el debate.“Nadie está en contra de la incorporación de los pobres a una sociedad de consumo, pero si es deseable que el consumo sea producto del trabajo y de la producción, no de dádivas que al final de cuentas representará una carga para el sector productivo que dislocará una sana relación entre la población”, dijo.Al enfatizar sobre el avance de la inseguridad, llamó a recuperar el estado y el dominio institucional de territorio veracruzano “hoy tomado por la fuerza de la violencia de organizaciones criminales al igual que el resto del país”.“Habrá que reconocer que Veracruz es más grande que un gobierno sexenal y que los veracruzanos tenemos la fortaleza para alcanzar nuestros horizontes y reconstruir las Instituciones”, acotó.Para ello, dijo, no hay soluciones “mágicas”, pues todo ello depende o arranca con el proceso electoral y la conformación de un buen equipo de trabajo y buenas autoridades.El abogado y político recordó, durante la reunión a la que se conectó de manera virtual, a veracruzanos con los que le ha tocado colaborar a lo largo de su carrera, como Dante Delgado, Agustín Acosta Lagunes, José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa, entre otros.Afirmó que derivado de la fortaleza que le da la amistad de todos esos y demás personajes que han surgido de este territorio “baso o fundamento mi conocimiento de que Veracruz recuperará su grandeza, su paso y su ritmo para colocarse nuevamente como vanguardia de nuestro país”.