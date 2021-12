MORENA acusa al INE de proteger a “la mafia de los Yunes”

El representante de MORENA ante el INE, Eurípides Flores, acusó al INE de proteger a lo que calificó como “la mafia de los Yunes” en el municipio de Veracruz y agregó que gracias a diversos procesos jurídicos la elección donde había ganado Patricia Loberia quedó anulada.Durante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral donde también se discute el ejercicio de Revocación de Mandato, Flores Pacheco, presentó un video de la marcha en apoyo al primer candidato del PAN en Veracruz para el 2021, Miguel Ángel Yunes Márquez y destacó que el INE se ha negado a reconocer el precio real de la marcha.Eurípides Flores tachó de “inadmisible” el costo de dicha marcha al sugerir que no fueron los 121 mil pesos reportados y agregó que por ello no le salen las cuentas al INE para recabar el dinero para la organización de la Revocación de Mandato que se había fijado para el 10 de abril del 2021.“Hoy llegamos a este punto y dicen que ese evento masivo costó 121 mil pesos, esa ridícula cantidad, ahora entendemos por qué no le salen las cuentas al INE para organizar el dinero necesario para organizar el proceso que va a ratificar el mandatario del presidente”.El representante de MORENA dijo que no se trata de desprestigiar a la institución (el INE) pero que pese a que se resistan (haciendo referencia al PAN y su excandidata) ellos van a volver a recurrir a las instancias pertinentes para que, eventualmente, se declare rebase de tope de campaña con la organización de la marcha y así “hacer valer la voluntad del pueblo del Puerto de Veracruz”.