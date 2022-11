MORENA ahora se “guardará el derecho de admisión” con priístas o panistas

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que el partido se reservará el derecho de admisión de nuevos militantes previo a próximos procesos electorales.Al respecto, ante la presencia de políticos de otros partidos en eventos del partido, dijo que enviarán observaciones a la Comisión de Honestidad y Justicia sobre personajes que no deben formar parte del partido.Cuestionado sobre la aparición de panistas y priístas en eventos de militantes de MORENA, para respaldar a algunas a “corcholatas” a la Presidencia de la República, señaló que tendrán las puertas abiertas a todos los que tengan buena voluntad y no una vida política manchada."Yo siempre he mencionado que nuestro movimiento vamos a tener las puertas abiertas para las personas de buena voluntad, sin historia política manchada. Vamos a mandar nuestras observaciones y nos vamos a guardar el derecho de admisión", subrayó.El dirigente reconoció que hay actores políticos de todos los partidos que ahora se quieren sumar a MORENA, sin embargo, revisarán a quienes puedan militar en el movimiento de la llamada cuarta transformación.Así mismo, dijo que seré en el mes de septiembre de 2023 cuando comience el proceso de selección de candidatos y candidatas rumbo al 2024, pero será mediante el método de encuesta tal como lo indican los estatutos del partido.