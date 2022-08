MORENA analiza alternativas para que Guardia Nacional pase a SEDENA sin impedimentos

Los legisladores de MORENA en el Congreso de la Unión analizan los recursos legislativos adecuados para que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador avance, sobre pasar la Guardia Nacional a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así lo señaló la Senadora por Veracruz, Gloria Sánchez Hernández.Explicó que se realizará sin exceder las atribuciones legislativas y ejecutivas, porque, dada la postura de la oposición, vía la reforma constitucional, esta iniciativa no pasará."El asunto es cómo se le va a hacer, lo más fácil sería una reforma constitucional, pero la oposición no se ve en buena disposición de hacerlo, entonces se están buscando recursos legislativos adecuados sin violentar la Constitución con las atribuciones que tiene el presidente, con las atribuciones que tiene el legislativo para salvaguardar esa institución y que siga siendo de protección a la gente", explicó.Reiteró que ceder el control de la Guardia Nacional a la SEDENA garantiza tener una corporación mejor capacitada y disciplinada debido a la formación militar que puede brindarle.Sánchez Hernández consideró que la Guardia Nacional no puede dejarse "aparte" y "a la buena" para que se descomponga como otras corporaciones."La Guardia Nacional fue confirmada, institucionalizada, educada, instrumentada para la seguridad pública y el cuidado de los ciudadanos, el asunto es que una corporación de ese tipo requiere formación, requiere disciplina, por eso no puede dejarse suelta; lo que él (Andrés Manuel López Obrador) propone, es que pase a la Secretaría de la Defensa para que continúe en su formación, sobre todo en el respeto de los derechos humanos. De modo que no se descomponga como se descompusieron otras policías", finalizó.