MORENA en Veracruz gastará solo la mitad de prerrogativas, promete Dirigente

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que gastarán la mitad de las prerrogativas que les fueron asignadas para este 2022 y que buscarán el mecanismo para que la otra se devuelva a las arcas públicas.Y es que al reconocer que por ahora no existe una directriz legal para que los partidos renuncien al financiamiento, comentó que cumplirán con la promesa de operar únicamente con el 50 por ciento de los 110 millones de pesos que le etiquetaron para el actual ejercicio fiscal."Se ha estado intentando y se está viendo un mecanismo (para devolver la mitad de prerrogativas), los diputados federales, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puedan ellos retener o recurrir a ese recurso directamente para que llegue a las arcas federales. El mecanismo lo están trabajando todavía, no es fácil, no es sencillo porque no hay un mecanismo legal para eso", comentó.Al presentar a los nuevos integrantes del CDE, que fueron electos el pasado sábado en una plenaria en Boca del Río; Ramírez Zepeta comentó que los recursos son administrados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a través de la Secretaría de Finanzas."Como ustedes saben, MORENA es el partido más grande de México y Veracruz, por lo tanto y lógicamente es el partido que más prerrogativas tiene, aunque nosotros hemos pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) que nos reciba el 50 por ciento que queremos devolver", recordó.El líder morenista en el Estado explicó que este dinero es utilizado en la operación del partido, además para el pago de rentas y otras obligaciones financieras que tienen, descartando que por ahora se pretenda cambiar la sede del Comité Directivo Estatal, ubicada en la calle Simón Bolívar, de Xalapa.En cuanto a los salarios, añadió que él ganaría 40 mil pesos y los demás titulares de las secretarías, 30 mil pesos; afirmando que en los recorridos que hacen por las diferentes regiones de Veracruz, los gastos como la gasolina son absorbidos por ellos y los que corresponden a los eventos, por los comités municipales y distritales de MORENA."La primera acción como comité será ir a recorrer todo el Estado para informar y concientizar a la ciudadanía de todo lo que implica la reforma democrática del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyarlos, él es nuestro líder moral, sería incongruente de nuestra parte no hacerlo", aseguró Esteban Ramírez.Cabe recordar que la mañana de este miércoles fue presentada formalmente la nueva conformación del CDE de MORENA, quedando Elizabeth Cervantes de la Cruz como secretaria General, Felipe Daniel Castro Girón como secretario de Organización, Michelle Flores Vidal como secretaria de Finanzas, Octavio Briceño Contreras como secretario de Comunicación, Tanya Carola Viveros Cházaro como secretaria de Educación y Jennifer Joyce García Esquivel como secretaria de Mujeres.