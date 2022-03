MORENA es el violento y provocador, afirma PRD tras altercado en Chiconamel

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, afirmó que quienes provocaron el altercado en Chiconamel fueron dos simpatizantes de MORENA, a quienes acusó de acudir a los eventos del Sol Azteca a intimidar y provocar a sus seguidores.En entrevista telefónica, el legislador perredista dijo que el instituto político que representa en el Congreso de la Unión trabaja en las denuncias para presentarlas ante las instancias correspondientes para que se investigue y se pronunció porque los hechos de violencia no sean la característica de los comicios extraordinarios del próximo 27 de marzo."Estas agresiones que se dieron ayer fueron provocadas por dos personas militantes de MORENA, que se acercan a los actos del PRD a grabarlos, a estar molestando a la gente y pues obviamente se provocan este tipo de situaciones", mencionó.Velázquez Flores expuso que debe perdurar la civilidad política, donde cada partido se dedique a convencer a la ciudadanía "y no andar ni grabando ni molestando ni presentándose hasta los eventos políticos de otros partidos, cada quien que haga su lucha".De este modo, llamó a las autoridades estatales a que sean parejas, “no les gane el sentimiento partidista", a que se aplique la Ley sin revanchas políticas y a que el proceso de investigación de este hecho se siga como un tema "meramente jurídico y judicial".Además, acusó que la Fuerza Civil se ha dedicado a estar "intimidando" a los perredistas, contando con pruebas en video de esta situación, que estará denunciando el representante de su partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE)."La policía debería de estar haciendo su trabajo, que es mantener el orden y no estar generando mayores desórdenes, entonces las denuncias las vamos a presentar, ya están trabajando en el PRD para presentar las denuncias correspondientes y el llamado a las a las autoridades estatales es que la justicia sea aplicada conforme a la Ley y que no solamente se vaya en contra los de otros colores", puntualizó el legislador en San Lázaro.Jesús Velázquez reiteró su exigencia a que las fuerzas del orden "no se metan el proceso electoral", porque no son ellos los que tienen que ganar la elección, sino los candidatos en Chiconamel."No la policía, no es con la Fuerza Civil que va a ganar alguna candidata, es por medio de la confianza y del ganarse el electorado como van a triunfar, no es con el hambre de entrar, no es con golpear, no es con utilizar la Fuerza Civil o la Policía Estatal. Vamos a estar muy pendientes de que esto se respete y hay que garantizar que sea una jornada pacífica, una jornada ejemplar", exhortó el diputado federal perredista.