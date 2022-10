MORENA insta a denunciar “moches” para limpiar cuentas públicas

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que su partido no va a solapar que se soliciten presuntos “moches” para limpiar cuentas públicas pasadas y venideras.Cabe recordar que recientemente la oposición ha denunciado que se está obligando a los alcaldes a contratar ciertos despachos para llevar las cuentas con miras a la fiscalización de los recursos públicos.Al respecto, Ramírez Zepeta sostuvo que los agraviados tienen la responsabilidad de denunciar lo que está ocurriendo.“Nosotros como actores políticos si vemos alguna anomalía ilegal tenemos que denunciarla; aquí no vamos a tapar a nadie. El que tenga una responsabilidad lo vamos a tener que resolver”.El dirigente del partido mayoritario en la entidad se posicionó igualmente ante los conflictos que se han desatado en gran cantidad de ayuntamientos, donde los ediles han hecho denuncias unos contra otros por presuntas irregularidades.Sobre este tema, dijo que deben ir resolviendo sus conflictos, al justificar que siempre habrá diferencias a la hora de tomar acuerdos.“No todo mundo piensa igual. Entonces cada uno de ellos debe ir resolviendo sus conflictos internos en cada Ayuntamiento”, sostuvo.Indicó que para el caso de los municipios gobernados por MORENA donde haya problemas, la dirigencia está en la plena disposición de intervenir para resolverlos.Sin embargo, sentenció que estarán vigilantes de que no se presenten temas más graves como la violencia política en razón de género.“Si hay violencia política contra una compañera, sea de MORENA o no, tiene que ser denunciada y tomar en cuenta”.