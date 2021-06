MORENA llama "perros" a policías municipales de Veracruz

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), David Agustín Jiménez Rojas, pidió al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, que retire a sus "perros" del Consejo Municipal en esa demarcación.



Lo anterior en referencia a los policías municipales que supuestamente, desde ayer viernes, se encuentran dentro del inmueble en el que se realizan los cómputos, intimidando a su representada.



“Que el señor Fernando Yunes retire a sus perros del Consejo Municipal”, expresó al hacer está denuncia en la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales, minutos antes de que el pleno atrajera el cómputo de la elección de Tantoyuca, tras la petición que hicieron los miembros de su Consejo Municipal.



“La tarde, noche y parte de hoy estuvo seguridad pública municipal al interior del Consejo Municipal; le repito, no sé qué demonios está haciendo Seguridad Pública municipal y lo peor, están hostigando a mi representada, hago un llamado la representante del PAN para que le diga a su jefe el señor Fernando Yunes que retire a sus 'perros' del Consejo Municipal”, apuntó Jiménez Rojas.



Su homólogo del blanquiazul, Alejandro Salas Martínez, lo cuestionó por expresarse así y más porque su partido, es el que Gobierna en Veracruz.



“Hay que mantener la altura, lamento mucho la representación de MORENA, representan al partido que Gobierna el estado, que gobierna la República, yo creo que esas expresiones denigran no solamente a él mismo sino al Consejo General, tenemos que cuidar la dignidad de la persona humana”, ahondó.



Salas Martínez criticó que MORENA pida retirar la policía municipal en Veracruz, mientras en Xalapa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no resguardó adecuadamente las oficinas del OPLE de la calle Clavijero, provocando que simpatizantes de MORENA irrumpieran el cómputo de la elección de Tantoyuca.



“Yo no quiero inferir, pero ¿De quién está en manos la policía de Xalapa? ¿En manos de quién está el Gobierno del Estado? Yo hubiera querido que hubiera seguridad en Xalapa”, finalizó el representante panista.