MORENA llevará a tribunales lucha por Alcaldía de Veracruz

El delegado en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta, adelantó que pelearán en los tribunales los resultados obtenidos en los municipios de Veracruz Puerto y Tantoyuca.



Durante conferencia de prensa, el líder partidista afirmó que en esas demarcaciones no permitirán que “dos familias o dos grupos” sigan mandando o gobernando, esto, en clara referencia a los Yunes y los Guzmán.



“No es posible que en esos dos municipios existan dos familias o grupos que quieran seguir gobernando, mandando ya como una monarquía, estoy hablando de Tantoyuca, vamos a trabajar, vamos a luchar y dar el todo por el todo porque se respete la voluntad del pueblo”, señaló.



A decir de Esteban Ramirez, en el municipio norteño ganaron de acuerdo con las actas de escrutinio y cómputo que tienen en su poder; no obstante, reseñó que ocurrieron “inconsistencias” y robo de urnas, donde el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD es familiar del dirigente estatal del blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés.



“Eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo a un lado, ya no podemos solapar esas acciones de nepotismo porque ya la familia ha gobernador mucho tiempo”, precisó.



Con relación a los comicios del puerto jarocho, donde Patricia Lobeira Rodríguez, abanderada de la alianza opositora y esposa del ex aspirante, Miguel Ángel Yúnes Márquez, mantiene una leve ventaja sobre su rival morenista, Ricardo Exsome, señaló que brindarán todo el apoyo a su nominado para que se confirme el resultado en su favor.



“No lo vamos a dejar solo, vamos a trabajar para hacer que se cumpla la voluntad y la decisión de cada uno que eligió. En el Puerto no quedó un personaje que por todos los medios quiso ser candidato, lo rechazó el Tribunal Electoral (…) y quiere dejar ahora a su esposa”, cuestionó.



Por otro lado, enumeró que “tienen buenos números” conforme a las actas que tienen capturadas en los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Misantla, Actopan, Xalapa y Coatzacoalcos.



Así también en Coatepec, Emiliano Zapata, Córdoba, Fortín, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Zongolica, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Isla, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce y Las Choapas.



En el ámbito federal, refirió que prácticamente en 17 o 18 Distritos “arrasaron” y en los restantes están tratando de recopilar las información para tratar de tener “carro completo”; mientras que a nivel local, sostuvo que son entre 27 y 28 distritos ganados.



“Estamos recuperando las actas para poder dar un número certero”, precisó finalmente.