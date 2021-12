MORENA llevará lucha por Veracruz Puerto a Sala Superior de Tribunal electoral

El Delegado Estatal en funciones de Presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, adelantó que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quién tendrá la última palabra sobre la validez o anulación de los comicios del municipio de Veracruz.Ante el fallo de la Sala Regional Xalapa, que decidió devolverle el triunfo a la ex candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Patricia Lobeira Rodríguez; reiteró que el proceso impugnativo por la Alcaldía del puerto jarocho no ha concluido.Aunque dijo respetar la resolución de los magistrados regionales; reiteró su desacuerdo con esa decisión porque deja firme la entrega de la constancia de mayoría y los resultados de la elección del Ayuntamiento de esa demarcación.Ramírez Zepeta aseveró que la decisión de esta instancia jurisdiccional no consideró las evidencias aportadas por el Movimiento de Regeneración Nacional sobre presuntas irregularidades en dichos comicios, cometidas en favor de Lobeira Rodríguez.Y es que recordó la supuesta intervención que tuvieron las autoridades municipales en funciones, en particular el alcalde Fernando Yunes Márquez, así como por el presidente del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Roberto Castillo Gutiérrez, y su actuación aparentemente parcial en favor de la ex abanderada opositora.Finalmente se dijo confiado en que con lo que resuelva la Sala Superior del TEPJF, una vez conozca de su impugnación, se respetará la voluntad popular de los habitantes del puerto de Veracruz.