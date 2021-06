MORENA no arrasó en Veracruz, según PAN, PRI y PRD

Dirigentes estatales del PAN, PRD y PRI afirmaron que, a pesar de la intervención del Estado, así como la anuencia de la autoridad electoral local, MORENA no logró “arrasar” a la alianza “Va por Veracruz”, como lo tenía previsto en esta jornada electoral del domingo.



En conferencia de prensa conjunta, el líder del Sol Azteca Sergio Cadena Martínez; de Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y del Revolucionario Institucional, Marlon Ramírez Marín, destacaron la gran participación de los veracruzanos en las urnas.



Señalaron que a pesar de utilizarse diversas dependencias para operar en favor del partido en el poder, la diferencia en votos totales “no fue abismal” como lo preveía el propio Estado.



El líder perredista Sergio Cadena adelantó que “la lucha sigue”, a pesar de los resultados de la jornada, donde el objetivo es lograr mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, por lo que señaló que ahora corresponde al Gobierno trabajar donde desde la oposición continuarán señalando los yerros del Estado.



“Esta lucha no termina, esta lucha va a seguir, mientras haya que seguir peleando por la democracia, por las libertades, por la igualdad de derechos, el PRD va a estar aquí permanentemente; no es tan distante el número de votos que esta alianza nos llevó con todo el aparato de gobierno, con todo lo que invirtieron, la distancia que nos separa a unos y otros no es abismal, la lucha sigue, los procesos siguen, una vez más muchas gracias veracruzanas, veracruzanos y ahora le toca al gobierno hoy si ponerse a trabajar y a dar resultados”, expuso.



El dirigente panista Joaquín Guzmán señaló que la intervención del Gobierno estatal fue recurrente en la elección, por lo que continuarán vigilantes del desarrollo de la autoridad electoral pues señaló que “esto aún no termina”.



“Los resultados no son oficiales, sin embargo, sabemos que en todo proceso democrático se gana y se pierde, no podemos omitir la intervención del Estado en las elecciones marcada por la violencia e intimidación para inhibir el voto en algunas zonas y para coaccionarlos en otras, seguiremos vigilantes del proceso electoral, cuidando el voto y la voluntad de los ciudadanos, esto aún no termina”, dijo.



Por su parte el líder priista Marlon Ramírez coincidió con sus homólogos respecto a la injerencia del Estado, donde fue recurrente esta situación en todo Veracruz y puso como ejemplo el caso de Emiliano Zapata, donde, a su decir, se presentaron diversas irregularidades en las casillas.