MORENA no sabe gobernar, con David Velasco vamos a ganar Xalapa: Santiago Creel

David Velasco Chedraui es un candidato con experiencia probada; fue un presidente municipal con resultados y con él vamos a ganar Xalapa, porque MORENA no sabe gobernar, así lo aseguró el panista Santiago Creel Miranda, ex Secretario de Gobernación y ex presidente del Senado de la República.



Al reunirse con militantes de la alianza “Veracruz Va” y dar su respaldo a los candidatos a diputados locales y federales, Creel Miranda destacó que esta alianza no es sólo electoral, sino que se mantendrá en los próximos tres años en la Legislatura. “Como alcalde, David Velasco Chedraui va a contar con la fuerza de Acción Nacional en la próxima Cámara de Diputados, que será mayoría”, aseveró.



Dijo que, desde el Congreso de la Unión, los diputados aliancistas buscarán restablecer los fondos que, de manera incomprensible, el gobierno de MORENA ha desaparecido, como el FORTASEG, que se venía utilizando para atender la seguridad en los municipios.



“David, vamos a gobernar juntos, tienes todo el apoyo del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario que está en formación y que será mayoría en la próxima legislatura”, expresó.



Santiago Creel Miranda dijo que “esta zona de Xalapa y Coatepec ya la ganamos, vemos nuestras cifras ya muy sólidas y esto se va a ratificar el 6 de junio. Lo que ganaron ellos en el 2018 lo van a perder, porque MORENA no sabe gobernar. Tienen pésimos resultados en la economía, pésimos resultados en esta crisis de salud que padecemos; han hecho cosas tan absurdas como quitar del mercado las medicinas, quitar la distribución en las instituciones públicas de las medicinas”.



Además, añadió, de manera incomprensible han cancelado el Fondo de Desastres Naturales y no hay dinero para enfrentar la sequía que hay en el norte del país o las afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos.



“Tampoco hay dinero para paliar el desempleo en el país. Un partido como MORENA, que decía, primero los pobres, pues tenemos exactamente más pobres, diez millones de personas que han ingresado a la pobreza en el último año. Es un fracaso la política del presidente López Obrador, un fracaso absoluto en todas las dimensiones y, además, un presidente que se dedica a dividir al país en vez de unirlo. Todo esto se acumula en la voluntad popular que nos viene a dar una nueva oportunidad y una gran responsabilidad a partir del próximo 06 de junio”, concluyó.