MORENA pide a "corcholatas" por la Gubernatura de Veracruz no adelantarse

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, dijo respetar "el corazoncito" de cada uno de los militantes que muestran sus aspiraciones electorales de cara a los comicios de 2024; sin embargo, indicó que se están adelantando a los tiempos electorales."Podría decirse que se están adelantando y no sólo en Veracruz, pero voy a respetar la opinión de cada uno de ellos", manifestó tras rendir honores al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros.Al ser cuestionado sobre el "destape" del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien ya pidió ser incluido como candidato a la Gubernatura, afirmó que no le gusta definir a los aspirantes como "corcholatas", y que, "no somos botellas, ni botellas, ni envases"."Yo respeto mucho la opinión de cada uno de ellos y lo he expresado. Cada quien tiene que hacerse (responsable) de sus actos y de sus dichos. Yo voy a trabajar con cada uno de ellos, la forma de cómo va a llevarse a cabo la selección de candidatos, no nada más de la Gubernatura, sino de senadores, diputados locales. Va a ser a través de la encuesta", precisó.Ramírez Zepeta respaldó a Huerta Ladrón de Guevara y los demás que quieren participar por suceder a Cuitláhuac García Jiménez, ya que a su decir quieren contribuir en la continuación de la Cuarta Transformación."Cada uno de los que militamos dentro de nuestro movimiento tiene el derecho de participar en la encuesta, claramente habrá filtros y demás, pero siendo un referente en nuestro partido debería establecerse que su persona participe”, expuso.Sobre si Manuel Huerta debería renunciar al cargo federal para poder participar, añadió que se debe esperar a los tiempos del partido y del inicio del proceso electoral.“Tienen que llegar los momentos legales, he pedido que quienes quieren participar que respeten los procesos internos”, detalló ante los reporteros.En torno a si ha tenido acercamientos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en pro de una alianza como se dio en el Congreso de la Unión para aprobar la incorporación de las Guardia Nacional (GN) a la SEDENA y la presencia del Ejército en la calles hasta 2028; indicó que este acuerdo es legislativo, aunque retomó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que todo aquel que quiera contribuir al bienestar social tendrá un lugar en el contexto de la Cuarta Transformación."Yo no he tenido ningún acercamiento con ningún dirigente del PRI en el Estado, pero vamos a seguir trabajando para que se logre el bienestar en Veracruz", aseveró.