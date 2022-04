MORENA pide sacar a Margarita Zavala de discusión de la reforma eléctrica

Una petición deMorenay del Partido del Trabajo (PT) para excusar a las diputadasMargarita Zavala(PAN) y Edna Díaz (PRD) de la votación de lareforma eléctrica, por presuntos conflictos de interés, derivó en un receso al interior de la Cámara de Diputados.Con el respaldo de su bancada, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, señaló a Margarita Zavala de haber recibido millones de pesos por parte de Avangrid, una de las filiales de Iberdrola.“Quiero hacerle llegar las pruebas a la Mesa Directiva para que el equipo de consejería jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica del país y de la nación sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad", solicitó.Al respecto, el presidente Sergio Gutiérrez Luna informó que el pasado el 12 de abril la consejería jurídica emitió una resolución en la materia, en la que concluyó que la opinión de la diputada Zavala "no advierten un conflicto de interés".Sin embargo, Chávez Treviño insistió: "Yo le hago llegar pruebas contundentes en las que se acredita que la diputada Zavala recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Le pido que las reciba y lo vuelvan a analizar".En el mismo sentido, la legisladora petista, Lilia Aguilar solicitó excusar del voto a la diputada del PRD, Edna Díaz, por presuntos conflictos de interéstras el escándalo del presunto cabildero que se sentó junto a ellaen la sesión del pasado jueves."La responsabilidad que usted como presidente haga prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares", declaró.En su oportunidad, la petista Margarita García exigió: "Deben garantizar que seamos diputados quienes participemos en este debate y no cabilderos metiches y oportunistas".Gutiérrez Luna informó que de acuerdo con el artículo 260, “para atender una situación no prevista, el Presidente podrá dictar una resolución general siempre que haya una opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política”, por lo que decretó un receso para generar esa opinión.