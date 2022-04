MORENA rechaza nueva distritación “a modo” del INE

El Delegado Estatal en funciones de Presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, expresó que como alternativas a la nueva distritación propuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el estado de Veracruz, entregó al órgano electoral cinco escenarios electorales que toman en cuenta la participación ciudadana y la geografía del territorio.Ramírez Zepeta comentó que el pasado viernes hicieron llegar al INE las propuestas y fueron el único partido político en todo el país que realizó este ejercicio.Mediante un comunicado, indicó que con los cinco escenarios de distritación entregados al instituto electoral, buscan hacer valer la participación de toda la ciudadanía y tomar en cuenta la geografía del estado de Veracruz. “Se mandaron propuestas de acuerdo con los lineamientos del INE. Veremos si el INE toma en cuenta la opinión de la ciudadanía veracruzana”, dijo.De igual modo, dejó en claro que no comparten la distritación propuesta por el órgano electoral, la cual elimina un distrito federal, al considerar que no es viable por las características del territorio veracruzano.Como argumento, expuso que se dificultaría la participación de la ciudadanía al reunir en un solo distrito municipios de la Sierra de Huayacocotla con municipios de Pánuco, entre otros casos.Asimismo, Esteban Ramírez señaló que el sistema empleado por el INE es “a modo”, debido a que no permite a los partidos políticos realizar observaciones en los 19 polígonos planteados. Es el caso de tres de ellos, Veracruz, Veracruz-Boca del Río, así como Xalapa, que ya vienen precargados en el sistema y no admiten variaciones.En este sentido, el dirigente de Morena en Veracruz, dijo que continuarán atentos al ejercicio de distritación, para que no se obstaculice la participación de las y los veracruzanos, como ha ocurrido en ejercicios democráticos recientes.