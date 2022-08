MORENA repetirá elección de consejeros en dos distritos de Veracruz

Dos distritos de Veracruz repetirán las votaciones de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para la renovación de Consejeros Estatales, confirmó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.Esto debido a las denuncias que se presentaron y ante hechos ocurridos en los que “no cerrarán los ojos”."Tuvimos incidentes sí, claro, no vamos a cerrar los ojos, hay denuncias de los militantes de distintas irregularidades y por eso estamos revisando todas las casillas y atendiendo todas las denuncias porque no vamos a permitir MORENA prácticas ilícitas que caracterizaron a otros partidos, se debe respetar la voluntad de la gente, la popular.“En algunos estados las asambleas distritales se van a repetir porque no podemos garantizar que se esté respetando la voluntad del pueblo, Veracruz en dos distritos, mañana daremos a conocer los detalles", dijo.De la elección de candidatos para las futuras elecciones, lamentó que haya compañeros a los que "les gana la gana" y acusan "mano negra" si las votaciones no son a su favor."Hay compañeros que les gana la gana, entonces si no ganan dicen que hubo mano negra o que hubo manoseo o que fue dedazo, no reconocen su propio compromiso porque al participar en MORENA se comprometen en reconocer los resultados, van impugnan y se dedican a desprestigiar el movimiento, MORENA les abre las puertas y luego vienen y patean esas puertas, van a la instancias y los tribunales resuelven y siempre acatamos las resoluciones del tribunal, no debe haber incertidumbre o miedo del derecho de la gente a decidir", afirmó.Mario Delgado dijo que para lograr que no haya "mano negra" en las encuestas para elegir candidatos de MORENA se ponen encuestadoras "espejo" que levantan datos el mismo día y a la misma hora para ver si coinciden."No hay que hacernos bolas, en MORENA decide la gente, en su momento la gente va a decidir a través de las encuestas", sostuvo.De quienes aspiran un cargo en el 2024, recomendó ponerse a trabajar y rendirle cuentas al pueblo."Recomiendo a las corcholatas mayores, a las corcholetas en los estados, la mejor manera de que les vaya bien es trabajando en su responsabilidad actual, rendirle cuentas al pueblo para que ellos en su momento puedan decidir, serán las encuestas en los tiempos adecuados quienes definan quienes serán nuestros representantes desde la presidencia hasta las gubernaturas que estén en juego en el 2024", finalizó.