MORENA reta al INE; promueve revocación de mandato en foro ciudadano, en Coatza

Citlalia Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, retó al Instituto Nacional Electoral (INE) al promover la revocación de mandato ante el riesgo de una sanción y, al mismo tiempo, admitió que su partido aún no tiene los votos suficientes para sacar adelante la reforma constitucional en materia de energía eléctrica.Antes de concluir su discurso durante el foro ciudadano acerca de la Reforma Eléctrica en Coatzacoalcos, dijo que, aunque no podía hablar abiertamente del "proceso que ocurrirá en las próximas semanas", era muy importante la participación ciudadana."No puedo hablar de otro proceso que es importante porque lamentablemente el INE nos ha censurado a los dirigentes de partidos, pero ustedes saben que las próximas semanas va a haber un proceso muy importante en términos de participación ciudadana, por primera vez un gobernante se va a poner a evaluación del pueblo mexicano”.A mí me parece, y si me sanciona el INE, ya veremos, que es la gran oportunidad de salir a manifestar un respaldo a un proyecto que quiere detener la política de saqueo de mandar un mensaje a los intereses que quieren detener el cambio que vive el país que el proyecto es de mexicanos y mexicanas", aseguró.Destacó que es importante la unidad ante los ataques que el presidente, Andrés Manuel López Obrador recibe, mismos que dijo, no son casuales y dejó entrever que son financiados por corruptos y transnacionales que se beneficiaban en el pasado."Es importante seguir unidos porque el nivel de ataque que recibe nuestro presidente no es casual, ha aumentado el ataque a su persona, al proyecto que encabeza, hacia nuestro movimiento, sería ingenuo creer que estas grandes transnacionales y corruptos que se beneficiaban con políticos ataques son los que están financiando el golpeteo.Esta mafia del poder todo el tiempo se ha acostumbrado a sentirse dueños del país", aseveró.En el marco del Foro Ciudadano de la Reforma Eléctrica, Hernández Mora, reconoció que los votos no le alcanzan a MORENA en la Cámara de Diputados y Senadores, de ahí la importancia de un pueblo informado."Estos foros son importantísimos porque MORENA no tiene la mayoría suficiente para aprobar la reforma constitucional, nos faltan cerca de 50 y tantos votos y en la de senadores también faltarán algunos grupos.Si la ciudadanía está informada sabemos de qué va esta reforma, si les rendimos cada falacia que se ha inventado de esta reforma a los legisladores de todos los partidos, no les quedará de otra que ser verdaderos representantes populares", indicó.Citlali dijo que aquellos funcionarios que no voten a favor de la Reforma deberán ser recodados en el futuro como traidores a la patria."Solo hay dos, votar a favor de la reforma, la otra es votar a favor de intereses económicos y de empresas corruptas", externó.Añadió que Andrés Manuel López Obrador, así como Lázaro Cárdenas, tuvo una visión de expropiar el petróleo y en esta reforma plantea que el litio es de todas y todos los mexicanos, es decir, que conforme avance la tecnología, la industria, la explotación, en el buen sentido, de este recurso, pues las ganancias serán para la nación y no para las empresas privadas transnacionales que explotan, generan ganancia y se la llevan."Entonces esta reforma es profundamente importante, no hay ni un solo argumento para votarla en contra en la Cámara de Diputados lleva prácticamente un mes en el parlamento interno y se ha desboronado cada mentira que se ha difundido a través de los medios de comunicación", finalizó.