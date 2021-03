MORENA se reservará el “derecho de admisión” de candidatos: Esteban Ramírez

El delegado con funciones de presidente en el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que en el partido que dirige se reservan el derecho de admisión para quienes pretendan ser sus candidatos, pero estarán atentos a los casos que se pretendan politizar por parte de sus adversarios.



Durante entrevista, al líder estatal se le cuestionó sobre la incomodidad de militantes en diversos municipios, por la postulación de expriístas y ligados al exgobernador Javier Duarte de Ochoa en demarcaciones como Coatepec y Medellín de Bravo, entre otros, a lo que explicó que la candidaturas provienen de una alianza a nivel nacional, ya formalizada con el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), además de que respetan el derecho a la participación ciudadana.



“En esta alianza hay compañeros que van a querer participar en diferentes partidos. En nuestro movimiento siempre vamos a tener las puertas abiertas a quienes quieran participar por nuestras siglas, pero nos vamos a guardar el derecho de admisión en muchos aspectos”, externó.



A Ramírez Zepeta se le preguntó sobre los señalamientos de violencia física y de género, mismos que han hecho públicos las integrantes de la agrupación “Brujas del Mar”, en contra del aspirante morenista en Medellín de Bravo, Marcos Isleño, a lo que expresó que en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río y Medellín, es gobernada por el PAN y se entiende que ese tipo de acciones son por una cuestión politizada.



“Nosotros vamos a tener focos fijos, pero no olvidemos que los adversarios tienen miedo y pueden utilizar cualquier lucha que se tenga por querer tergiversar las cosas. Nosotros también estamos previendo eso, de que los adversarios tienen miedo”.



Incluso, refirió que no se debe olvidar que en esa zona del Estado se encuentran los “malhechores que tanto daño le han hecho a Veracruz”.



A decir del entrevistado, las personas que vayan a representar la candidatura de MORENA deberán ser personas con una moral intachable y reiteró que los “adversarios políticos” siempre van a querer utilizar cualquier argumento para “tergiversar” y sacar ventaja frente a los electores.



“Que quienes nos quieran representar sean los mejores mujeres y hombres que quieran seguir construyendo un buen futuro para Veracruz y para México”, señaló.



No obstante, reconoció que tendrán que apoyar a los nominados que presenten los otros partidos coligados en la alianza “Juntos Haremos Historia en Veracruz”. “El objetivo es que gane la coalición, porque tiene que reflejarse en el Congreso Federal, el Congreso Local y los Municipios”, dijo Esteban Ramírez Zepeta.



Los morenos se quedan en MORENA



Por otra parte, al cuestionarle sobre los nuevos institutos políticos y su participación en este proceso electoral, refirió que todos los ciudadanos tienen el derecho a organizarse y manifestarse de manera política.



“Respeto la decisión de cada ciudadano y ciudadana de afiliarse a los partidos que están creciendo. Yo me enfoco mucho más en llevar una concientización para llevar el cambio verdadero que nosotros estamos logrando”, puntualizó.



No obstante, dejó en claro que ninguno de los partidos de reciente creación se ha llevado a sus filas a militantes de MORENA, incluso, ni Fuerza por México.



“Los verdaderos morenos se quedan en MORENA, los que solo buscaban un puesto por un puesto, allá están. Los que verdaderamente somos MORENA se quedan en MORENA, los que solamente buscan ambición propia, allá los tienen”, sostuvo Esteban Ramírez.



Cabe mencionar que hace unas semanas el entonces secretario general de MORENA en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, renunció al cargo para unirse a la filas de FXM, con todo su capital político. Sin embargo y a decir del ahora delegado con funciones de presidente, ello no afectó al partido, ya que los verdaderos morenos, se quedaron en MORENA.