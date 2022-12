MORENA tiene de rehén la Ley Monse; “¡Qué vergüenza!”, recrimina PRI

La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, pidió perdón a la familia de la joven víctima de feminicidio, Montserrat Bendimes, por creer que MORENA apoyaría la reforma al Código Penal del Estado para castigar a quien o quienes encubran a presuntos feminicidas en Veracruz.En la tribuna del Congreso local, la legisladora criticó que el dictamen no haya sido discutido por el pleno este jueves, como ella misma había asegurado que ocurriría.Y es que el 28 de noviembre dicho dictamen fue aprobado en la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, sin embargo, la mayoría morenista optó por retenerlo.“MORENA llegó al poder con promesas de no ser hegemónicos, autoritarios y no incluyentes, como tantas veces nos han ocultado a nosotros de haber sido. Sin embargo, hoy puedo decir, con todas las pruebas en la mano, que sí lo son señores.“Además de profundamente egoístas con el pueblo de Veracruz, en especial con los familiares de Monse, a quienes hoy les ofrezco mi más sincera disculpa por no considerar que la honorabilidad de este Congreso de Veracruz esté en duda gracias a las diputadas y diputados de MORENA”.Insistió en que la propuesta que impulsa no es una “ley de oposición”, sino una ley ciudadana que pasó por procesos de parlamento abierto, socializada con autoridades del partido en el poder y con la Fiscalía General del Estado (FGE) participando en las mesas de trabajo.Ingram Vallines reconoció que en MORENA le solicitaron confiar en sus tiempos, por lo que esta Ley, que bien pudo haber sido votada en el periodo anterior, sigue esperando los tiempos del partido guinda tras 6 meses de espera por una “parálisis legislativa” del Congreso menos productivo del país.“Hoy esta Ley no fue votada, la consideraron de oposición porque sus filias y fobias pesan más que la ciudadanía, porque no les importa y porque no tienen la voluntad, ni siquiera, de leer una Ley que a todas luces es necesaria para Veracruz; que en sus consciencias perdure y que el pueblo se los cobre en las urnas”, reclamó.También en la tribuna, la diputada morenista llya Dolores Escobar Martínez justificó que no votar el dictamen este jueves no fue una decisión unilateral o que pase por la voluntad de un legislador, asegurando que el grupo legislativo está a favor de la justicia y de las víctimas.Subrayó que para votar el dictamen firmado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales “resulta indispensable” la aprobación que realice el Senado de la República a una reforma similar que ya fue aprobada por la cámara de diputados federales.“No podemos olvidar que a nivel federal ya se expuso una propuesta de reforma en este sentido al Código Penal y que aunque ya fue aprobada por la Cámara de Diputados sigue su análisis en la Cámara alta del país, por lo que estimamos que, con tal de evitar contradicciones o una regulación que sea discordante y contraria a los intereses que se persiguen, la discusión que realicemos en este Congreso de Veracruz para de una base sólida y ya constituida con lo que haya definido en su momento el Senado de la República”.Le legisladora hizo un exhorto “respetuoso pero firme” a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que lleve a cabo las tareas legislativas pertinentes y a la mayor brevedad discuta y apruebe las reformas al Código Penal Federal que sancionen al encubrimiento tratándose de los feminicidios.La participación de la diputada generó la indignación de Arussi Unda Garza, portavoz del colectivo Las Brujas del Mar, quien se encontraba en el auditorio del Recinto Oficial de Sesiones.Por su parte, Ingram Vallines rechazó que la discusión en el Senado esté relacionada con la iniciativa de reforma que se está impulsando en el Congreso local.“El proceso federal lleva su curso y sí, hay que exhortar al Senado que haga lo propio, pero cada estado tiene que ajustar sus ordenamientos locales cuando hay voluntad, cuando hay compromiso”, planteó la priísta, apuntando que entidades como Morelos, Chiapas y Michoacán ya han hecho lo propio.