MORENA tiene “puertas abiertas” para exmilitantes de otros partidos: Esteban Ramírez

El presidente del Consejo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que los diputados locales que están renunciando o siendo expulsados de otros partidos tienen las “puertas abiertas” al instituto que dirige siempre que estén dispuestos a trabajar por el bien de la ciudadanía.El morenista fue cuestionado sobre la expulsión de la legisladora, Nora Jéssica Ramírez Jáuregui, así como por la renuncia del diputado Othón Hernández Candanedo, ambos del PAN, por aprobar la llamada “Ley Nahle” que permite a no nacidos en Veracruz contender por cargos públicos como la Gubernatura.Al respecto, indicó que “el respeto al partido ajeno es la paz”; sin embargo, dijo que apoyará al líder de la bancada en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, si suma a legisladores electos por otras fuerzas políticas.“Voy a expresar lo mismo que el Presidente; si hay voluntades ciudadanas de legisladores o servidores públicos que van a beneficiar al pueblo de México y al pueblo de Veracruz serán bienvenidos.“Recordemos que en nuestro movimiento las puertas están abiertas para todo aquel que quiera pertenecer al partido, aunque se guardarán el ‘derecho de admisión’ para algunos personajes”, añadió.Sostuvo que el tema del Legislativo lo llevan los diputados de MORENA, pero siempre respalda las decisiones enfocadas en el “bien de Veracruz”, y adelantó que tendrá una reunión con Gómez Cazarín en Tamaulipas y podrían hablar del tema.En otro tema, negó que se esté “pasando charola” a los militantes para contar con más presupuesto en el instituto político, señalando que quien quiera realizar aportaciones de forma voluntaria puede hacerlo.“Nosotros no pasamos charola; en nuestro movimiento que precisamente el día 2 de octubre se lleva a cabo el aniversario número 11 de nuestro movimiento como asociación civil, en aquella ocasión cuando fuimos congresistas nacionales por primera vez, se estipuló en los estatutos que los militantes teníamos prácticamente que aportar un peso diario; eso se estableció en ese entonces, ahora no es obligatorio, ahora es voluntario”, expuso.