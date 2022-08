MORENA Veracruz excluye a indígenas, critican

La pasada elección para renovar la dirigencia estatal de MORENA excluyó a la base indígena y a distintos sectores de Veracruz, criticó el militante Ramiro Jared Reyes PeralEl miembro fundador del partido en el municipio de Ciudad Mendoza señaló que la mayoría de representantes tanto de la dirigencia estatal como del Consejo Directivo son originarios o radicados en Xalapa y con ello se olvidaron de las bases de la zona indígena."Felicito a Esteban Ramírez Zepeta dirigente estatal y a Dorenhy García Cayetano, como presidenta del Consejo Ejecutivo Estatal de MORENA, que haya sido como haya sido ganaron, pero cabe resaltar que quedó excluido y sin representación, algunas partes del Estado de Veracruz.“La mayoría de las personas electas son xalapeños o viven en la capital del Estado, y de ahí todas las demás zonas de Veracruz quedan sin representación y un claro ejemplo es comentar que se queda sin representación un gran sector indígena", señaló.Ramiro Jared dijo que en la conformación del Comité no hay participación de representaciones indígenas y en el Estado hay dos grandes distritos como son Tantoyucan y Zongolica."Sin embargo, hoy vemos en el Comité Estatal que el sector indígena no tiene representación son cuestiones que hay que analizar y ver porque en discurso comentan que hay unidad y esperemos que esa unidad sea real para todos los compañeros que conformamos Morena.Los ideales del partido, dijo, son la unidad en la que todos podemos participar en las ideas y que no sea de una unidad de un grupo que diga que todo va bien y que está todo bien."Estás opiniones no son de agravio, son para construir un partido fuerte y que sea participativo para el 2024, hacemos un exhorto al nuevo Comité Estatal de MORENA que dice que hay unidad, pues que sea un hecho y no solamente palabras", concluyó.