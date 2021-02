Morenistas acusan campaña anticipada entre aspirantes a la alcaldía de Córdoba

Precandidatos de MORENA a la presidencia municipal de Córdoba anunciaron que harán llegar un documento ante las instancias correspondientes del partido para manifestar actos anticipados de campaña entre sus mismos compañeros y que no están respetando los estatutos, es decir "no hay piso parejo".



Humberto Vázquez Rodríguez, Juan Tress Zilli, Héctor Espinoza Lagunes, Carmen Sorcia Moreno y Luis Paz Moran quienes se registraron como pre candidatos en este proceso electoral por el partido antes mencionado manifestaron que ellos son respetuosos de la convocatoria y los estatutos.



"Consideramos que no hay piso parejo y pedimos a la comisión Nacional que se fije en el proceso de Córdoba, porque hay gente que aún no son candidatos y ya se están manifestando como si lo fueran", dijo Espinoza Lagunes.



"Lo mejor para Córdoba es que haya unidad, un piso parejo, si cada quien tiene su estrategia pues adelante, pero sí que se tomen las bases y los valores del partido que sea un procesos parejo", mencionó Juan Tress Zilli.



Por su parte Sorcia Moreno indicó que si los demás compañeros están haciendo las cosas mal, ellos tienen que hacerlo bien, es por ello que pidió a los demás aspirantes que no están siguiendo los estatutos de Morena que hagan las cosas como deben de ser.



Reiteraron que todo este panorama se lo darán a conocer al presidente de Morena Nacional, Mario Delgado Carrillo y a la secretaria general, Minerva Citlalli Mora, a los integrantes de honestidad y justicia, al secretario de Combate a la Corrupción y a todos los del partido de Morena para exigir un proceso limpio y parejo para todos.