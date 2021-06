Morenistas de Tantoyuca llegaron con reclamos y amenazas a bodega de OPLE, en Xalapa

Simpatizantes de MORENA inconformes con los resultados de la elección de Presidente Municipal de Tantoyuca llegaron a protestar a la bodega el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ubicadas en la calle Clavijero del centro de Xalapa, donde se llevaba a cabo el cómputo municipal y amenazaron a sus integrantes.



En entrevista telefónica, la consejera del OPLE Mabel Aseret Hernández explicó que los manifestantes exigen el recuento total de votos; sin embargo, no es procedente porque la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 7 %.



“Nos están tomando la bodega de Clavijero, se supone que se metieron por la elección de Tantoyuca que saben muy bien cómo está en disputa, pero ya entraron más y más personas y no es posible que no nos puedan garantizar seguridad cuando tenemos muchas elecciones ahí en juego”, expresó.



Según lo resultados preliminares, con el 90.47 % de las actas computadas, Jesús Guzmán Avilés, del Partido Acción Nacional (PAN) se perfila como virtual ganador con 48.61 % de los votos (20 mil 175); y en segundo lugar a Luis Manuel Salazar Díaz, de la coalición MORENA-PT-PVEM con el 41.04 % de los sufragios (17 mil 34).



La integrante del pleno del OPLE señaló que si bien la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dispuso de elementos para custodiar dicho inmueble, no habían sido suficientes-



“Las amenazas son contra el Consejo Municipal de Tantoyuca, que cada vez hay más gente y temen por su seguridad. (Los manifestantes) están pidiendo vernos (al Consejo General) como tal, porque quieren un recuento total, pero no es procedente, la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 7 %, lo está pidiendo el segundo lugar que es MORENA”, apuntó.



Mabel Hernández consideró que con la irrupción en la bodega, la situación pudiera tornarse “muy peligrosa”, porque mantienen resguardos los paquetes de otros municipios que serán recontados a partir de mañana.



“La SSP debe intervenir definitivamente, a cualquier institución de seguridad que nos pueda brindar ayuda, incluso federales, a estas alturas se están metiendo directamente con el OPLE, un organismo constitucional. La verdad que es inconcebible que se estén llegando a estos niveles por tanta ambición”, criticó.



Por su parte, los morenistas permanecieron afuera de la bodega la tarde de este viernes, amagando con cerrar la calle ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Auxiliar.



Información completa más tarde...