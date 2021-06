Morenistas denuncian que priístas los agredieron, en Ayahualulco

Militantes de MORENA del municipio de Ayahualulco, acudieron a interponer una denuncia en la Fiscalía de Coatepec, debido a que señalaron que fueron privados de su libertad, lesionados y amenazados por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Al lugar acudieron tres personas que dijeron haber sido agredidas por militantes del PRI, quienes mostraron los golpes y aseguraron que luego de interponer la denuncia, acudirán además a Servicios Periciales para que constaten las lesiones.



“Llegando a una parte nos cerraron el paso, quisimos llegar al Triunfo para que la gente nos ayudara, nos bajaros a golpes y empezaron a disparar, nos atemorizaron, la localidad nos ayudó y grabaron los hechos”, explicó uno de los afectados.



Al respecto, el diputado local por el Distrito Coatepec, y quien acompañó a los agredidos, Adrián González Naveda, indicó que además de interponer una denuncia penal por las lesiones que sufrieron tres ciudadanos; se suma el hecho de que el alcalde Filiberto Morales y su hermano, Arturo Morales quien es candidato a la alcaldía, han conformado grupos con armas y machetes que realizan actos ilegales.



“Están realizando retenes para impedir el libre tránsito de ciudadanos y aquellos que ubican que no están con ellos políticamente los amedrentan, los golpean, estamos poniendo la denuncia por lesiones dolosas, privación de la libertad y amenazas en contra de ciudadanos”, señaló.



Refirió que este jueves, varios ciudadanos fueron retenidos, bajados de sus vehículos y golpeados por estas personas armadas.



“Dos ciudadanas fueron detenidas, las sacaron de su auto y les navajearon sus carros, a las 10 de la noche fueron detenidas cuatro personas en este retén, los bajaron y los golpearon. Existen videos de vecinos donde se ve una turba de maleantes que sacaron a estos ciudadanos y los golpearon. Hay lesiones graves, a uno lo lesionaron en la cara, otro en las piernas y en el costado”, mencionó.



Agregó que además se pudo acreditar una participación directa de la Policía Municipal, la cual no sólo no impidió las agresiones, sino que hicieron detonaciones de arma de fuego al aire para atemorizar a los militantes de Morena.



También el legislador morenista, informó que se solicitaron medidas de protección para los ciudadanos que acudieron a interponer la denuncia.