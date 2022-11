Morenistas organizan marcha de apoyo a AMLO en Veracruz Puerto

El próximo domingo habrá marcha en el puerto de Veracruz en el marco de los 4 años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para los veracruzanos que no pudieron viajar a la Ciudad de México a la que encabezará el mandatario federal.Diputados, regidores y delegados de MORENA, afirman que debido a que muchos no alcanzaron corridas de autobús, renta de camiones y camionetas para el traslado es que decidieron organizar la movilización.“Convocar a la ciudadanía que ya no alcanzó boletos, que ya no pudo ir a la Ciudad de México a acompañar al Presidente en la marcha que va a encabezar este domingo 27. Nos vamos a quedar para acompañar aquí a todo el que quiera asistir este domingo al igual que el Presidente está haciendo en México, nosotros aquí en el Tranvía del Recuerdo. La marcha de festejo por los primeros 4 años de la transformación verdadera”, dijo la diputada federal, Rosa María Hernández Espejo.Señaló que desde hace días, los veracruzanos se organizaron para salir a la CDMX y expuso que es por voluntad propia, no están obligados, ni pagados.Mencionó que a diferencia de lo que ocurrió con la movilización en apoyo al presidente del INE, Lorenzo Córdova, en donde aseguró que marcharon los “fifis”, en esta ocasión no se está dando “un peso” para que acudan a apoyar a Andrés Manuel López Obrador.Los que se quedan partirán del Tranvía del Recuerdo al Hemiciclo a Benito Juárez a las 9 de la mañana.“La oposición que está tan enojada inventa cualquier cosa. A mí mandaron mensajes cuando hicieron la marcha los fifís, los que defienden a Lorenzo Córdova y su sueldazo, me mandaron hasta captura de pantalla donde les ofrecían 200 pesos. El tour por la Ciudad de México, la torta. Aquí se está viendo que es el pueblo el que está saliendo a manifestarse y no hay un peso para nadie”.Aseguran que se sumarán personas de municipio como Medellín de Bravo, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Boca del Río.