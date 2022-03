Motociclista acaba encima del toldo de un taxi tras haberse impactado, en Veracruz

En la colonia Playa Linda, en el puerto de Veracruz, un motociclista acabó encima del toldo de un taxi, tras haberse impactado, movilizándose personal de la Cruz Roja, Policías, y Agentes de Tránsito Municipal.Esto se dio este viernes en las calles de Rafael Cuervo, y prolongación Cuauhtémoc en la citada colonia.Héctor Eduardo R. P., iba en una unidad de dos ruedas, marca, tipo Vento, quien no se percató que el ruletero, Jorge Alberto M. M., había detenido su marcha para cambiarse de carril en su carro Nissan, tipo Tsuru, económico 6434.En ese punto personal del ayuntamiento realizaba trabajos de mantenimiento y no quería chocar con los conos de precaución.El motociclista colisionó contra la parte trasera del taxi 6434, proyectándose por el aire para acabar en el toldo, mientras que la motocicleta quedó parada.A ese punto se movilizaron los elementos paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, no quiso ser llevado a una clínica y se esperó a que llegara la aseguradora para darle un pase médico.Finalmente, Tránsito Municipal tomó conocimiento y resguardaron la zona, recabando la información los oficiales peritos para elaborar el parte de accidente y deslindar responsabilidades.