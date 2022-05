Motorrepartidores de Xalapa protestaron por detención de compañero

Motorrepartidores de la Capital del Estado de Veracruz se manifestaron esta tarde, cerrando por completo la calle Juan de la Luz Enríquez.Exigieron liberación de su compañero Rey David “N”, quien fue detenido presuntamente de manera arbitraria.Compañeros del motociclista declararon que los hechos ocurrieron en la calle Ruiz Cortines cuando elementos de la Fuerza Civil lo detuvieron para revisión de documentos, tras lo cual le permitieron continuar su camino. Sin embargo, cuadras más adelante fue nuevamente detenido violentamente."Se lo llevaron, un elemento de la Fuerza Civil se lleva su moto, sin casco, aunque como autoridad debe llevar casco. No hay un argumento, no hay una acusación sobre el compañero", aclaró uno de los repartidores.Explicaron que posterior a la detención, fue trasladado al Cuartel de San José, donde compañeros del detenido, fueron recibidos por el cuñado de Rey David, quien con prepotencia les exigió que se retiraran del lugar."Salió la persona allá en San José, que se dice ser su cuñado y bien prepotente dijo 'es cosa que no les incumbe, ¿se van a mover o no?' y yo le dije que no, que queremos ver al compañero", añadió otro motociclistaPresumieron que posiblemente se trate de algún problema familiar, ya que no quiso mencionar su nombre ni dar más declaraciones.Finalmente, insistieron en la liberación del motociclista y que vuelva a su trabajo."Queremos que él salga y nos diga, saben que compañeros, todo está bien y ya nos vamos tranquilos pero sale con su prepotencia el señor y no se vale", finalizaron.