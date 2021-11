Movilizan a corporaciones por supuesto incendio de barco en el puerto de Tuxpan

El reporte de presunto incendio de un barco provocó que elementos de distintas corporaciones fueran movilizados hacia instalaciones de la empresa Construcciones y Equipos Latinoamericanos S. A. (Cesala) ubicada a orillas del río Tuxpan.Testigos del suceso reportaron que desde lo alto del puente Tuxpan se observaron maniobras de brigadas internas, supuestamente en labores para controlar el fuego en Celsa, localizada en el kilómetro 1 de la carretera que conecta la autopista México-Tuxpan con la congregación Cobos y la carretera Tuxpan-Cazones.Al sitio acudieron elementos de bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Fuerza Civil y oficiales de la Marina, pero no se les permitió el acceso a las instalaciones de la compañía constructora de plataformas marinas.Personal de seguridad de la empresa habría afirmado que no hubo conflagración, sino que se trató de maniobras para verificar el buen funcionamiento de los hidrantes y los cañones de agua a presión.Sin embargo, una fuente de Protección Civil municipal indicó que cuando se realizan maniobras de esta índole se reporta previamente, lo que no ocurrió en este caso, ante lo cual queda la duda de la realidad del suceso.