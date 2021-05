Movimiento Ciudadano ahora es “esquirol de MORENA”: Jesús Ortega

El líder nacional de la expresión Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, calificó al Movimiento Ciudadano (MC) de ser “esquirol de MORENA”.



En evento realizado en conocido salón de Xalapa, Ortega manifestó que hay muchos partidos que están solicitando su registro y hay otros que no son parte de la alianza y que presumen su autonomía o su independencia y que quieren estar en medio de estos dos grandes proyectos antagónicos, refiriéndose al instituto que lidera Dante Delgado Rannauro.



“A mí me parece que a fin de cuentas es favorecer al proyecto de López Obrador y al proyecto de MORENA, por ejemplo lo tengo que decir sin apagues, cuando a Movimiento Ciudadano lo invitamos a que fuera de la coalición y que en lugar de tres partidos fueran cuatro, él se negó argumentando necesidad de independencia y autonomía, ahora está jugando un papel de esquirol a mi parecer a favor del Gobierno de MORENA y de López Obrador”, señaló.



Ortega Martínez aseguró que las elecciones del 6 de junio, para las cuales faltan 23 días, son las más trascendentes en la historia contemporánea de México, pues de su resultado se definirá también el rumbo que adopte y tome el país en su conjunto.



“Es un dilema el que vamos a tener que resolver el próximo 6 de junio, digo que es un dilema porque no deberíamos de perder de vista que solamente ahí hay dos proyectos un juego en esta elección, no hay nada en medio”, expresó.



Dijo que lo que ocurre con MC también pasa con otras fuerzas partidistas y apuntó que desde su punto de vista, el día de la jornada comicial se vivirá “una especie de referéndum”.



“Porque las ciudadanas y los ciudadanos, cada quien en el uso de su conciencia, va a tener que decidir si desea que continúe el país por el rumbo que le ha dado López Obrador o si en ese mismo uso de su conciencia, asume que se necesita un cambio y va a votar en contra del proyecto de López Obrador y va a votar a favor de la propuesta alternativa a MORENA que es la que representan el PAN, PRI y PRD”, precisó.



A decir del líder de Nueva Izquierda, la “explicación racional” de que estas fuerzas que en el pasado fueron contrincantes, ahora se unan en el actual proceso, es porque se quiere evitar que se consolide una dictadura en México.



“Tenemos diferencias y van a seguir existiendo esas diferencias pero las alianzas tienen una razón, las alianzas se dan cuando te necesitan y ahora hay una necesidad vital para el país, evitar que se consolide una dictadura en México que dé al traste con un avance de cuatro décadas, de 40 años de cambios y de reformas hacia una vida democrática”, afirmó.



Jesús Ortega Martínez insistió que el objetivo es frenar que en dos o tres años, se retroceda “en picada” en los cambios que impulsaron el PRI, PAN y PRD, “manera civilizada, de manera ordenada y en marco de la Constitución” y que dieron origen al Instituto Nacional Electoral (INE), la credencial para votar, la autonomía de muchos entes del Estado Mexicano y el acceso equitativo de los partidos a los tiempos en radio y televisión.



“Todos esos cambios y esas reformas no podemos permitir que la actitudes veleidosas y los caprichos o el comportamiento autoritario de un individuo, las eche abajo, termine con ellas y por eso nos sentamos, platicamos los dirigentes de los tres partidos y llegamos a esa conclusión: tenemos diferencias, no van a desaparecer, pero hay un coincidencia superior y es cómo preservamos la vida democrática, las libertades civiles”, aseveró ante los asistentes.