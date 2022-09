Muchos quisiéramos estar tan sanos como AMLO, dice Superdelegado

Tras afirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra gozando de cabal salud física y mental, tras filtrarse documentos hackeados con información confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el mandatario es bien atendido.“Ya quisieran muchos de los que estamos aquí tener la salud física, mental e intelectual que tiene el Presidente, tenemos varios padecimientos, muchos ni están enterados, mejor revisen la salud de ustedes, a él lo están revisando muy bien y se encuentra de cabal salud”, dijo.Cuestionado sobre la intervención de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración de los contratos del ISSSTE, es indispensable para acabar con las mafias que aún existen en la dependencia de la cual, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares fue director.Ladrón de Guevara, insistió en que la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez es capaz y es necesaria su intervención dado el daño que se dejó en el ISSSTE desde administraciones pasadas, incluso citó a la maestra Elba Esther Gordillo, quien declaró a Carlos Loret de Mola, que recomendar a Yunes Linares, fue una equivocación y hasta pidió su destitución.“Ya para que Elba Esther ande diciendo que le dijo a Calderón que corrieran a Yunes porque era muy ratero ya se imaginarán lo que vivió Veracruz y lo que sigo viviendo, eso es por lo que Rosa Icela tiene que entrar a ayudar a que el ISSSTE mejore todas sus condiciones, ella es una mujer muy capaz, conoce el tema de la administración pública y hay que romper todas las mafias que hay alrededor de muchas instituciones que no quieren soltar”.Ejemplifica el actual Centro Integrador de Desarrollo “La Patria es Primero”, el cual se adaptó en las abandonadas instalaciones de la ex tienda del ISSSTE en Boca del Río y que fue rescatado.De este tipo de acciones, debe limpiarse la institución.“Este predio (ex tienda del ISSSTE) Miguel Ángel Yunes lo estaba apartando para hacer un desarrollo inmobiliario como el que querían hacer en el aeropuerto en la Ciudad de México y que no lo van a hacer porque no se les hizo el negocio y mira ahora le sirve al pueblo, le sirve a la gente”, finalizó.