Muere arrollado motopatrullero de la Fuerza Civil; otro resultó herido

Un oficial de la Fuerza Civil murió en un hospital particular luego de haber ingresado, y otro motopatrullero resultó lesionado, al ser arrollados ambos por una camioneta Toyota, en la avenida 11 y calle 18 del fraccionamiento San José.El accidente se registró alrededor de las 17:30 horas, al momento en que los dos motopatrulleros bajaban por la avenida 11.A la altura de la calle 18 fueron arrollados por una camioneta Toyota Rava, color gris, manejada por una mujer que probablemente no respetó la luz roja del semáforo.Al momento del impacto, uno de los motociclistas fue proyectado contra un señalamiento metálico y una camioneta Ford Expedition, que se encontraba en el carril de subida esperando la luz verde del semáforo.El conductor quedó tirado y gravemente lesionado, en tanto la otra moto quedaba tirada sobre el pavimento y su conductor lesionado, pero no de gravedad.Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarle los primeros auxilios al lesionado y trasladarlo para su atención médica y hospitalización, pero minutos después murió.La circulación fue cerrada durante más de una hora, tomando conocimiento peritos de Tránsito Municipal que llegaron al lugar.Del deceso tomó conocimiento personal de la Fiscalía Regional de Justicia en turno.