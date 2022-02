Muere cocodrilo en estanque del Paseo de los 500 Escalones, en Orizaba

En redes sociales se filtró la fotografía del supuesto cadáver de un cocodrilo flotando en el estanque que el Ayuntamiento de Orizaba construyó en el Paseo de los 500 Escalones.Paseantes refieren que en días pasados visitaron el recorrido turístico y al tomar fotografías en el estanque llamó su atención un cocodrilo que en apariencia no se movía. Al paso de los minutos consideraron que el animal yacía muerto y que lo anterior habría sido consecuencia de una filtración de aguas contaminantes.Resulta que aguas arriba, personal de una empresa subcontratista que trabaja para la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), realiza desde hace unas semanas trabajos de conexión de un tubo.Según se sabe, es agua proveniente de la zona industrial, captada de algunas empresas, que aparentemente no está tratada para su desfogue y se está conectando hacia el río, en la zona de nacimiento del arroyo de Los Ameyales.En la zona, señalaron vecinos que trabajadores utilizan vehículos que dicen al servicio de CAEV, pero no dan información sobre los trabajos que ahí hacen y que se pueden ver desde el paso de la autopista.En el lugar se han ocasionado derrames de aguas en la zona de Los Ameyales, agua que se filtra al estanque donde se ubican los cocodrilos. Los residentes solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Orizaba para que investiguen lo que ahí se realiza, y las condiciones en las que lo hacen.Es de mencionar que hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre la situación de los cocodrilos en dicho estanque, y ahora se espera la toma de muestras de agua en el estanque, para determinar si existe algún grado de contaminación.