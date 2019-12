Muere maestro de voleibol durante su homenaje, en centro deportivo, en Veracruz

En el Centro Deportivo Pasos Sosa, mejor conocido como parque España, en la ciudad de Veracruz, un maestro de voleibol, identificado como Miguel Ángel Navarro Prado falleció por infarto al corazón, quedando tendido en las canchas techadas, movilizándose personal de la Cruz Roja, Policía y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Esto ocurrió la tarde del sábado durante un homenaje que ex alumnos le organizaron al reconocido atleta, quien dedicó toda su vida al deporte.



Entre aplausos y gritos Miguel Ángel Navarro Prado comenzó a ponerse mal y se desvaneció, pereciendo en el lugar.



Los elementos de la Cruz Roja acudieron al parque deportivo donde corroboraron que el entrenador de 72 años de edad, ya no presentaba signos vitales.



Unos meses atrás el maestro fue sometido a una cirugía de corazón, pero no logró sobrevivir a la euforia del reconocimiento.



En el parque se realizaron encuentros de voleibol, denominado “Old School Voleibol 2019” en las canchas de la Unidad Deportiva Fernando Pazos Sosa.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, y levantamiento del cuerpo para ser llevado al Forense y entregarlo a sus familiares.