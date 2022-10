Muere motociclista al estrellarse con volteo

Esta mañana de miércoles, al chocar contra la parte posterior de un camión de volteo en la carretera federal 140 tramo Xalapa- Tamarindo, a la altura de la entrada a la academia de policía El Lencero, un motociclista perdió la vida.El fatal accidente ocurrió cuando la moto se desplazaba sobre la carretera federal 140, sobre el carril que conduce a Veracruz. Cuando pasaba por la curva que se ubica en la entrada a la academia de Policía El Lencero, no guardó su distancia y chocó por alcance con parte posterior de un camión de volteo.Tras impacto el motociclista salió disparado y cayó en el acotamiento del camellón central, donde quedó gravemente herido mientras que su unidad de dos ruedas, con placas del Estado, quedó incrustada en el camión.Al escuchar el impacto, los guardias de la entrada a la academia salieron a ver el accidente y llamaron a Protección Civil de Emiliano Zapata.Paramédicos llegaron para atender al motociclista lesionado, pero descubrieron que ya no contaba con signos vitales.Patrulleros de Seguridad Pública acordonaron el área y esperaron a personal de la Fiscalía y Servicios Periciales, para tomar conocimiento del motociclista fallecido de nombre Miguel C., quien fuera médico y tuviera 35 años de edad.