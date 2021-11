Mueren más menores por agresiones, accidentes y suicidios que por COVID: Bienestar

Este viernes arrancará el prerregistro para la vacunación contra el COVID-19 de adolescentes de 15 a 17 años, recordó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por lo cual, invitó a los padres a que ingresen al sitio porque sólo así se tendrá una estimación de los menores que podrían acceder al biológico y establecer una estrategia para la vacunación.Reconoció que no hay estimado de cuánta podría ser la demanda de este segmento poblacional, no obstante, dado que a nivel nacional se habla de 5 millones, se podría desplegar un sistema de vacunación similar al que se realizó en otros grupos de la población.“Primero abrimos la plataforma para que la gente suba y a partir de eso vamos a saber la ruta, no tenemos un dato aquí desde mi punto de vista de gravedad, enfermedad o muerte para seguir esa ruta que en otras veces fue la que nos guió”.Asimismo, resaltó que este segmento poblacional es “sano”, la tasa de mortalidad del COVID-19 es baja, incluso, se ubica en el lugar 7 en causa de muerte, siendo otros padecimientos como tumores malignos los que causan más decesos en adolescentes.Resaltó que mueren más menores de 15 a 17 años por agresiones, accidentes y suicidios que por Coronavirus.“Hay una tendencia a la mortalidad en los menores muy baja y a partir de los 15 empieza a subir y es en este tramo de los 15 a 17 que se decide vacunar a los sanos, a los adolescentes sanos de 15 a 17 pero también haciendo énfasis en que no es el COVID la enfermedad más grave en los jóvenes, inclusive si ustedes revisan verán que el COVID es la causa número 7 en la adolescencia, todavía mueren más por agresiones, por accidentes muchos más, por suicidio, por tumores malignos, enfermedades cardiacas, malformaciones congénitas y el COVID en el número 7 con un número que no es de alarma, sino preventivo”.Indicó que se continuará a la par con la vacunación para los rezagados, menores con comorbilidades, de los cuales suman ya 37 mil inoculados.La vacuna que se aplicará a los de 15 a 17 años será la de la farmacéutica Pfizer.