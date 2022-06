Mueren pacientes en ISSSTE Orizaba por falta de especialistas, denuncian

Por falta de médicos en la Clínica del ISSSTE de Orizaba están perdiendo la vida los pacientes, denunció el dirigente sindical de Tecnológico Nacional de México ubicado en esta ciudad, Miguel Ángel Cruz Arellano, quien acusó que tampoco hay medicamentos, por lo que derechohabientes se quedan sin su tratamiento.En entrevista, reconoció que hay disposición de los directivos de la clínica pero el tema es más estatal y federal, pues las autoridades se tienen que ocupar por brindar la atención médica."Yo se lo comenté al Director del ISSSTE y hago un llamado enérgico a las autoridades estatales y nacionales porque no hay doctores, especialistas, por ejemplo ahorita no tenemos oftalmólogo, vas a consulta no hay cardiólogo, se nos murió una persona por falta de cardiólogo".Por eso insistió en que se tiene un problema muy fuerte en Orizaba, pues tampoco hay ambulancia."La de la Clínica no sirve, algún paciente requiere una atención de traslado de su domicilio y se muere porque no hay el servicio".Finalmente dijo que este lugar de la salud en Orizaba está olvidado por las autoridades, mismas que hasta ahora no han querido actuar y la gente sigue padeciendo la falta de un servicio médico correcto.