Muerte de joven ciclista en Coatzacoalcos fue circunstancial: Colectivo

La muerte del joven ciclista Carlos Julián, en Coatzacoalcos, habría sido accidental y por ello la familia del menor de 17 años presuntamente no levantó cargos contra el taxista que manejaba la unidad donde el joven se incrustó y recibió heridas que acabaron con su vida.Esdras Josué Guerra Méndez, uno de los representantes del grupo ciclista “Clandestinos Coatzacoalcos”, al que pertenecía Carlos, relató que el sábado el joven se separó y/o adelantó del grupo que rodaba a muy temprana hora y cuando llegaron a donde él estaba ya había ocurrido el accidente."Al parecer no hay cargos hasta ahora, fue circunstancial, cuando lo encontraron ya estaba ahí, él se adelantó un poco del grupo, no se va a levantar ningún cargo al parecer, no se está culpando a nadie, en esta ocasión no hay cargos contra el taxista", dijo.Y es que los ciclistas desde hace mucho tiempo han solicitado que se les respete en su andar, sin embargo, hasta el momento continúan ocurriendo hechos de tránsito donde ellos se ven afectados.Aunque en ninguno de los incidentes anteriores algún amante de las bicicletas había fallecido, muchos sí recibieron lesiones contundentes."No había habido nada que lamentar, fueron las heridas lo que le costó la vida, de este grupo a dos personas les abrieron una puerta de un coche y se cayeron y en otros equipos igual por alcance o los tratan de rebasar", mencionó.Guerra Méndez reconoció que con la pandemia, la comunidad ciclista aumentó hasta en un 300 por ciento en Coatzacoalcos y pese a ello, las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones y propuestas para que existan en la ciudad espacios óptimos para el desarrollo de su actividad."Se han metido propuestas, hay un grupo denominado Coatza Unido al Pedal que promueve el respeto y han metido oficios de proyectos de ciclovias por toda la ciudad, pero no se ha visto apoyo del gobierno, en otras ciudades hay calles más chicas y les dan espacio, en Las Choapas por ejemplo y Coatzacoalcos que tiene calles mejores trazadas nada", externó.Finalmente informó que será hoy lunes cuando se dé el último adiós a Carlos Julián, con una rodada desde su casa en la colonia Benito Juárez y hasta el Panteón donde será sepultado"Vamos a concientizar del respeto al ciclismo y que nosotros hagamos consciencia porque es de cultura vial y debemos participar ambas partes, poner un granito de arena para que todos nos respetemos porque automovilistas y ciclistas cometemos errores, nos pega la falta de tolerancia", finalizó.